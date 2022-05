Luis Díaz, el amuleto de la suerte del Liverpool: racha de invictos

Luis Díaz es el jugador predilecto, por estos días, en Liverpool. Cada gambeta, gol, asistencia y carrera que hace el colombiano, vestido de rojo, pone a vibrar a todos los aficionados, no solo en el Reino Unido, sino en Colombia. El recuerdo de él sigue en Porto, donde dio ese salto de calidad, ahora, seguirá aportando, pero desde lo económico con los réditos que dejará por sus actuaciones en Anfield.



Desde su llegada, los de Klopp no saben que es perder, en el ámbito local. 12 partidos, con un balance de 11 victorias y una igualdad, lo apuntan a intentar mantener el nivel, acechando al Manchester City, en el remate de la Premier League.



Y es que Díaz, en cuanto a partidos de torneo domestico corresponde, no sabe que es perder desde hace ya un largo tiempo. De eso, se aferra el Liverpool, para poder hacerse con el título de liga en la presente temporada.



El colombiano no conoce la derrota en un encuentro de liga domestica desde el 30 de octubre del 2020, aun estando con el Porto, cuando cayeron con el Pacos Ferreira por 3 a 2. Desde entonces, fueron 44 compromisos por la liga de Portugal, en los que no perdió, agregándole los 12 ya disputados por Premier League.



Cabe destacar que el colombiano, desde su llegada al Liverpool, no sabe que es la derrota. Ha disputado un total de 23 compromisos, con seis goles anotados.