Luis Díaz ilusiona a todos: cifras de su primera temporada en Premier

Lo hecho por Luis Díaz en Liverpool, en apenas cuatro meses, agotó todos los calificativos. La joya de los 'Reds' sigue dejando a todos con la boca abierta y los números lo respaldan. No en vano es considerado el amuleto de la buena suerte para Jurgen Klopp y las cifras, mientras él estuvo, fueron más que positivas. Este domingo, 'Lucho' cerró su primera temporada en Premier League y se despidió invicto.



Si bien, el extremo guajiro no pudo conquistar su tercer título en el fútbol inglés con el Liverpool, después de haberlo hecho por EFL Cup y FA Cup ante el Chelsea, este domingo sí le sumó otra corona a su palmarés, la del Taca de Portugal con Porto. Pero esto no es todo, a Luis Díaz todavía le queda la final europea, la de la UEFA Champions League ante el Real Madrid, que podría convertirse en el título más importante de su carrera.



Justamente, hablando de su primera temporada en la liga inglesa, los números que dejó el colombiano hacen delirar a cualquiera. Díaz debutó con la camiseta de los 'Reds' el 6 de febrero, cuando Klopp le dio unos minutos ante el Cardiff por la FA Cup, y le bastaron para ganarse la titular al siguiente partido, cuatro días después, en la Premier League.



El extremo de Selección Colombia disputó 13 partidos de 16 en disputa desde su arribo al Liverpool. Aunque sí estuvo como suplente ante Burnley, Watford y Southampton, no vio minutos. Sin embargo, esta referencia deja claro que siempre estuvo incluido en los planes de su técnico.



Los números que dejó son una locura: jugó 960 minutos, 11 de 13 partidos como titular, marcó 4 goles (Norwich, Brigthon, Man. United y Tottenham) y dio tres asistencias y tuvo una precisión del 87.7% en sus pases.



El próximo sábado 28 de mayo, 'Lucho' podría sumar una nueva conquista a su palmarés: la Liga de Campeones. Además, ampliará su impactante cifra de partidos en Europa durante la temporada 2021-22. Es el colombiano con más duelos disputados, sumando compromisos con Porto y Liverpool. Este domingo llegó a 53 juegos.



Los 13 partidos que jugó Luis Díaz en la Premier League



- 10 de febrero vs Leicester (2-0): fue titular y jugó 90 minutos



- 19 de febrero vs Norwich (3-1): fue titular, jugó 90 minutos y marcó su primer gol a los 81'



- 23 de febrero vs Leeds (6-0): fue titular y jugó 85 minutos



- 5 de marzo vs West Ham (1-0): fue titular y jugó hasta el 96'



- 12 de marzo vs Brighton (0-2): fue titular y jugó todo el partido, marcó gol a los 19 minutos



- 16 de marzo vs Arsenal (0-2): fue titular y jugó 56 minutos



- 10 de abril vs Manchester City (2-2): Ingresó a los 70 minutos en reemplazo de Diogo Jota



- 19 de abril vs Manchester United (4-0): Fue titular, marcó gol a los 5 minutos y asistió a Mané. Dejó la cancha a los 70'



- 24 de abril vs Everton (2-0): Ingresó a los 60' y asistió para el segundo gol a los 85 minutos



- 30 de abril vs Newcastle (0-1): Fue titular y jugó todo el partido



- 7 de mayo vs Tottenham (1-1): Fue titular, jugó todo el partido y se reportó con el gol del empate a los 74'



- 10 de mayo vs Aston Villa (1-2): Fue titular y abandonó la cancha a los 72' después de asistir a Sadio Mané



- 22 de mayo vs Wolves (3-1): Fue titular y jugó todo el partido