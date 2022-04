Luis Díaz, vital para sueño de títulos Liverpool: opina exfutbolista

Este miércoles el Liverpool enfrenta a Villarreal, en el partido de ida de las semifinales de la Champions League 2021/2022, en el estadio de Anfield, y en Colombia los hinchas esperan ver en acción a Luis Fernando Díaz.



También en Inglaterra cuentan con el talento del colombiano para sacar ventaja contra el submarino amarillo, pues los ‘reds’ sueñan con llegar a la final y disputar el título europeo, así como quieren ganar la Premier League y la FA Cup, pues ya se coronaron en la Carabao Cup.



Llegar al remate de la temporada y luchar por cuatro títulos (ya obtuvo el primero), es loable para Liverpool y para Jürgen Klopp; y también para Luis Díaz, pues según Jamie Carragher, exfutbolista de ese equipo, lo considera pieza fundamental en el plantel.



En su columna para ‘The Telegraph’, Carragher habló de Luis Díaz, primero comparándolo con un caso de fichaje similar hace más de 20 años.



“Jari Litmanen fue un fichaje de clase mundial a nuestra línea delantera en el mercado de transferencias de enero hace 21 años, lo que permitió a Houllier rotar cuatro delanteros centro de clase alta de un juego a otro, Michael Owen, Robbie Fowler y Emile Heskey compitiendo por los lugares de inicio”, recordó Carragher.



El ahora comentarista añadió que si no hubiera llegado Díaz en el mercado de invierno, tal vez Liverpool no estaría peleando en todos los frentes: “Sin el fichaje de Díaz, el Liverpool no seguiría persiguiendo otros tres trofeos. Ha estado fantástico, permitiendo a Klopp ganar más partidos desde el banquillo, como fue el caso ante el Everton. El cuádruple todavía parece una posibilidad remota con el Manchester City alrededor. Pero los niveles de energía de Mohamed Salah y Sadio Mané en las últimas semanas habrán tranquilizado a Klopp”.