En Luis Díaz confían: fuente de soluciones para repunte de Liverpool

Pasan los días buenos y los malos, las escasas victorias y los desconciertos, pero en Liverpool siempre queda Luis Díaz.



Los hay más históricos, como Salah, los hay más caros como Núñez, los hay muy queridos como Firmino o muy efectivos como Diogo Jota, pero a la hora de las alineaciones siempre hay un don, un detalle adicional que solo parece aportar el colombiano. Lo describía Jürgen Klopp como una alucinante capacidad de disfrutar hasta el más mínimo entrenamiento, una disposición conmovedora a aceptar cada misión, lo resumía el propio extremo como "felicidad".

Ocho meses después de su feliz aterrizaje, Díaz conserva esa alegría que lo desborda y que no sucumbe ni al mal inicio de temporada de su equipo.



Este martes, en la victoria 2-0 contra Rangers, en la que provocó el penalti para el tanto de Salah, la prensa local lo destacó como una de las figuras: "Presionó y acosó a la defensa de Rangers y fue uno de los muchos a los que McGregor le negó el gol antes del descanso. Excelentes proyecciones y el engaño que engatusó a los rivales en el penalti para el segundo tanto", dijo Liverpool Echo sobre su trabajo, que recibió un 8 de calificación.



Y es que el colombiano suele estar en ese alto promedio a pesar de los resultados: tuvo 7 puntos de calificación a pesar del gris empate 3-3 contra Brighton, fue destacado en el 2-1 contra Ajax y a pesar del penoso 4-1 contra Napoli en el inicio de la Champions, solo él recibió 7 puntos de calificación.



No solo se mantiene en un buen promedio sino que para Klopp siempre son Salah, él y alguno más: juega los 90 minutos en cada aparición y mantiene ese ritmo alucinante, ese vértigo que le pide su DT.



Incluso en el cambio de módulo, el paso del 4-3-3 al 4-2-3-1 en el último duelo contra Rangers, fue nuevamente insustituible. "Es una formación distinta, creo que si la sabes llevar te hace funcionar en la presión, estar bien parados, saber jugar lo defensivo y lo ofensivo, es tratar de llevar al campo lo que Míster pide, ya en lo individual hay que cumplir y así va a salir todo bien", dijo el propio colombiano.



Su asombroso estado físico es el aliado para coronar su condición de indispensable: "es la característica del equipo, presión alta, ser intenso en cada situación de juego, al ganar cada duelo saldrán mejor las cosas. Nos hemos caracterizado por eso, tratamos de hacerlo en cada entrenamiento y ojalá no falte esa intensidad", añadió.



Dentro de todas las preocupaciones que tiene Klopp, Luis Díaz, aún cuando todavía no hable tan fluidamente su idioma, es una fuente de soluciones. Cuando los resultados lo respalden será el guajiro, para el colmo de su permanente felicidad, una piedra angular.