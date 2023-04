Aún lesionado podría ser gran bomba del mercado: ¿Luis Díaz a LaLiga?

Luis Fernando Díaz es un jugador de élite. Y como tal, un objeto permanente de rumores, especialmente cuando se aproxima una nueva ventana del mercado de fichajes.

No importa si fue descartado a último momento para el clásico Manchester City vs Liverpool, si el técnico Klopp quiere reservarlo hasta el final para no correr riesgo de una recaída, si cumplirá seis meses fuera de las canchas, justo cuando se consolidaba como una de las grandes figuras del equipo rojo.



Importa su asombroso talento, su personalidad, su sacrificio y entrega por el bien de su equipo, su velocidad, su regate, su técnica. Y eso es lo que habrían visto desde LaLiga, a dónde, según los rumores, podría llegar en una exótica y, vale decir, muy difícil maniobra de mercado.



El colombiano, según 'Catalunya Radio', estaría en el radar del FC Barcelona, pensando en que las constantes lesiones de Ousmane Dembelé hacen imposible contar con él en temporadas completas.



“Son Heung-min del Tottenham, Luis Díaz , del Liverpool, o Mohammed Salah , también red, son algunos de los perfiles que gustan en Can Barça”, reveló la fuente.

¿Lo dejará ir Klopp? En el pasado se mencionó al colombiano en un posible canje por Rafael Leao con el AC Milan y en ese momento medios como Liverpool Echo dijeron con claridad: "Díaz tiene apenas 12 meses de carrera en el Liverpool y Klopp no ​​tiene intención de dejar que el internacional colombiano se vaya. A la edad de 26 años es visto como una parte integral del plan a largo plazo".



Cada vez que el DT habla de Díaz son todo elogios y ganas de verlo reaparecer. No parece que quieran plantearse la posibilidad de perderlo, pero el mercado es poderoso y nada es imposible. El FC Barcelona no vive un momento especialmente bueno en materia económica y eso hace muy difícil aspirar a un jugador que no saldría por una cifra menor a los 80 o 100 millones de euros. Habrá que esperar, pero estar tan activo en el mercado ya es una buena noticia.