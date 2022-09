¿Por qué se salva Díaz en debacle de Liverpool? El caos que lo supera

Liverpool tiene, como todos, un talón de Aquiles. Lo tuvo siempre, solo que ahora está tan expuesto que parece una invitación a herirlo. El síntoma de la Premier League se convirtió en un diagnóstico confirmado en la Champions League y las alarmas, ahora sí, resuenan a todo timbal y en todo el mundo.

En el medio, Luis Fernando Díaz, algo así como una aspirina que ciertamente no elimina el mal de raíz pero sí que alivia la pena. El colombiano fue el mejor en esa última debacle que sufrió el equipo de Jürgen Klopp, goleado 4-1 con mucha justicia por Napoli en el debut del grupo A de la Champions, vulnerable como hace muchos años no se veía en su zona defensiva e incapaz de hacer daño en el arco rival, salvo por el guajiro, a pesar de tener nombres y hombres plenos de talento.



Díaz se vio atrapado en territorio italiano por esa maraña en el primer tiempo, pero fue el único con la rebeldía suficiente para romper la red e intentar algo más que lamentos. Eso, que no es poco, lo salva.



Pero en el resto de la nave roja suenan las sirenas. ¿Qué pasa? Klopp no intenta disimularlo: "¿Por qué jugamos mal? No podemos ignorar el comienzo y cómo sucedió, cómo comenzó con el penalti y luego poco después otro penalti. En este ambiente no es fácil; simplemente no jugamos lo suficientemente bien, nunca fuimos compactos. Durante 60 minutos no tuvimos ninguna situación de contrapresión en un partido en el que perdimos muchos balones... Es un período difícil, de eso no hay duda. Fue la actuación menos compacta que vi de nosotros en mucho, mucho tiempo", explicó.



Varios asuntos se desprenden de ese comentario, franco e indiscutible:



1. 'Nunca fuimos compactos...'



¿A qué se refiere eso de la 'versión compacta' que Klopp extrañó en Nápoles? El Liverpool que vivió hasta la última instancia de los cuatro torneos que disputó en el último curso, era un solo bloque, una máquina aprisionadora de la ilusión del rival en cada centímetro de la cancha, una sentencia de muerte.



El secreto siempre fue defender y atacar con 11 -en ese orden- y demoler, a fuerza de despliegue físico, a cada oponente. No era una nómina de 'Supermanes'... pero casi. Hoy parece que están todos en pretemporada, viviendo el guayabo de las últimas gestas, cansados de las piernas y de la cabeza. En Nápoles, si bien demasiado pronto se fueron en desventaja, el agotamiento fue tan evidente que hasta el DT lo expuso ante la prensa... no tenía objeto excusarse. En ese contexto, la tan temida capacidad de ser compactos, simplemente se quebró...



2. 'Perdimos muchos balones...'



El otro tema pasa por el bajón en el rendimiento de varios intocables: Van Dijk, Alexander-Arnold, Fabinho, Milner, Firmino y Salah... ninguno superó los 5 puntos de calificación en Nápoles... como tampoco en otros cuantos partidos de Premier League. Están un escalón por debajo y eso lo siente, de qué manera, el equipo.



¿Y es que no tienen reemplazos, alguien que les haga competencia interna? Pues en un mar de lesiones resulta que no, que faltan opciones cuando están de baja hombres de la trascendental importancia de Thiago Alcántara, por poner un ejemplo de los 'irremplazables'. El trabajo se acaba recargando en un Fabinho que estaba en recuperación en esa mitad y rápidamente se va hacia atrás: el dubitativo Gómez no encuentra respaldos en Roberton o Alexander-Arnold (el bajón de este último es notable) y el otrora infalibe Van Dijk se contagia de lentitud e inseguridad. Son bloques inestables en la base que derrumban el edificio entero...



3- 'No tuvimos ninguna situación de contrapresión...'



Resumen ejecutivo: las fallas que antes se tuvieron en defensa se compensaron con un ataque rápido y furioso que en esta campaña no es lo uno ni lo otro. No se explican, como decía Liverpool Echo, "las actuaciones individuales francamente horribles" de quienes tuvieron su oportunidad cuando llegaron los problemas físicos y eso afloja el ritmo demoledor, agobiante, asfixiante que es el ADN de Liverpool.



Ahora el alivio es que volvió Thiago y en el poco tiempo en campo que tuvo mostró el aplomo y la inteligencia de juego que tanto ha extrañado Klopp, que Jota está sano y eso puede ser un alivio para el agobiado e increíblemente improductivo Mohamed Salah (todos tienen baches, por eso los relevos son tan necesarios). Pero Darwin Núñez, a quien habría que tenerle paciencia, debe acelerar su adaptación si quiere ser, como en teoría es, el tercero en discordia en el tridente.



Donde sí hay un terreno abonado, una luz, una invitación a la ilusión, es en Luis Díaz; "(contra Napoli) produjo una segunda parte impresionante que demostró que tiene el corazón y la lucha para tal batalla. Otros deberían tomar nota", dijo Liverpool Echo. Cualquier comentario adicional sobra...