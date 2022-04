La nobleza de 'Lucho' no tiene límite: en pleno éxito recuerda a James

El hombre del momento se llama Luis Díaz. No solo porque acaba de hacer gol en el clásico entre Liverpool y Manchester United, no porque además le dio una asistencia a Mané, no porque ha sido clave en la meta de ganar los cuatro títulos de la temporada o porque hasta canción oficial tiene ya.

Díaz es vértigo puro en un equipo que no parece tener fisuras, es, cada día con más certeza, el hombre que completa el tridente con Salah y Mané y es el rey de las sonrisas en uno de los mejores equipos del mundo, tal como lo ha explicado el técnico Jürgen Klopp.



Por si le faltaran atributos, el guajiro ha dado una linda muestra de humildad pues, justo ahora que todos los focos apuntan a él y a su estelar momento, él se acuerda de uno de los jugadores que despierta su admiración: James Rodríguez.



El extremo compartió en sus redes sociales una imagen de cuando el creativo era la gran figura de la Selección Colombia y él apenas hacía de sparring en los entrenamientos, soñando con estar un día a su lado. "Crack, qué foto", escribió el de Liverpool en su publicación.

Luis Díaz y James Foto: Tomado de Instagram @jamesrodriguez10



De inmediato el propio James compartió la foto (para sus más de 49 millones de seguidores), con un mensaje: "Qué foto Luchito, a seguir rompiendo". Curiosamente, no la pasa bien el cucuteño en Al-Rayyan, ausente de todos los partidos de su equipo en la Champions Asiática y en busca de una salida de Catar, sin destino probable.



Díaz puede estar acudiendo a una estrategia: recordar siempre los comienzos como una manera de mantener los pies atados al suelo mientras le llueven elogios y lo persigue el éxito vestido de rojo. ¿Convendría que la usara también James? ¿Por qué no?