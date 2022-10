Agéndese con Luis Díaz y más colombianos en la semana: ¡Hay Champions!

Después del receso por los compromisos de selecciones, tanto en Liga de Naciones como en amistosos en Fecha FIFA, regresó la competencia en las diferentes ligas de Europa y los torneos continentales de la UEFA no son ajenos. Esta misma semana se disputará la tercera fecha en Champions, Conference y Europa League, donde se tendrá acción con colombianos.



FUTBOLRED lo programa con los partidos de Luis Díaz, Rafael Santos Borré, Juan Guillermo Cuadrado y otros hombres de Selección Colombia en Champions League, pero también lo agenda con duelos en diferentes ligas, donde hay actividad con colombianos: MLS, Liga de Argentina, Brasileirao y más.

Lunes, 3 de octubre



11:00 am | Krylia Sovetov vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Premier League de Rusia



2:00 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Elche (Helibelton Palacios)

Liga de España



2:00 pm | Timbers (Y. Chará/Moreno/Asprilla/D. Chará) vs LA FC (Arango/Murillo/Segura)

MLS



Martes, 4 de octubre



11:45 pm | Bayern vs Viktoria Plzen (Jhon Edison Mosquera)

Champions League



11:45 pm | Marsella (Luis Suárez) vs Sporting Lisboa

Champions League



2:00 pm | Liverpool (Luis Díaz) vs Rangers (Alfredo Morelos)

Champions League



2:00 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Leverkusen

Champions League



2:00 pm | Brujas (Éder A. Balanta) vs Atlético de Madrid

Champions League



2:00 pm | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Champions League



7:30 pm | Juventude vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Brasileirao



Miércoles, 5 de octubre



1:45 pm | Watford (Yaser Asprilla) vs Swansea

EFL Championship



1:45 pm | Hull City (Óscar Estupiñán) vs Wigan

EFL Championship



2:00 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Maccabi Haifa

Champions League



5:00 pm | Defensa y Justicia vs Racing (Johan Carbonero/Edwin Cardona)

Liga Argentina



5:00 pm | Goianiense vs Fluminense (Jhon Arias)

Brasileirao



5:00 pm | Ceará (Steven Mendoza/Jhon Vásquez) vs Goiás

Brasileirao



5:30 pm | Paranaense (Nicolás Hernández/Luis Orejuela) vs Fortaleza

Brasileirao



6:00 pm | Charlotte vs Columbus Crew (Juan Camilo Hernández)

MLS



7:00 pm | Inter Miami (Emerson Rodríguez) vs Orlando City (Andrés Perea/Iván Angulo)

MLS



7:30 pm | River Plate (Juan Quintero/Miguel Borja) vs Estudiantes

Liga Argentina



Jueves, 6 de octubre



1:00 pm | Al-Ettifaq vs Al-Hilal (Gustavo Cuéllar)

Liga de Arabia Saudita



2:00 pm | Olympiacos (James Rodríguez) vs Qarabag

Europa League



2:00 pm | Villarreal (Johan Mojica) vs Austria Viena

Conference League



5:00 pm | Huracán vs Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez)

Liga Argentina



5:00 pm | Lanús (Felipe Aguilar) vs Argentinos Jrs

Liga Argentina



5:00 pm | Palmeiras (Eduard Atuesta) vs Coritiba

Brasileirao



6:00 pm | América (Juan Pablo Ramírez) vs Sao Paulo (Andrés Colorado)

Brasileirao



7:30 pm | Gimnasia vs Boca Juniors (Frank Fabra)

Liga Argentina



Viernes, 7 de octubre



10:30 am | Abha vs Al-Nassr (David Ospina)

Liga de Arabia Saudita