Vélez se rinde ante Díaz y aprovecha para lanzarle duro dardo a James

Este miércoles en su audiocolumna de Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez se desbordó en elogios por el presente de Luis Díaz y el gran partido que jugó en la semifinal de vuelta ante Villarreal, siendo pieza clave para la clasificación de Liverpool a la final de Champions League. Sin embargo, Vélez aprovechó el gran momento de 'Lucho' para compararlo con James Rodríguez, de quien no tuvo piedad y le lanzó una ácida crítica.

"Hoy ningún diario del mundo se resiste al elogio. La gran verdad es que este hombre se pasó y venía de dos partidos muy tácticos, frente a Villarreal allá y Newcastle. Hizo un partido en modo Díaz. (En Liverpool) Estaban muertos en el primer tiempo y los sometieron, no reaccionaban, y en el segundo tiempo se veía que Luis debía entrar. Aparecieron gracias a la movilidad y resolvieron en 12 minutos. Ese Rulli, prepotente, grosero, mala clase, se puso cara a cara con Salah, muy al estilo argentino. Después la pagó y le metieron dos pelotas entre las piernas. Dios no castiga ni con palo ni con rejo", dijo Vélez refiriéndose a Díaz.



Los reconocimiento para el extremo guajiro continuaron y entregó unas cifras de locura: "En poco tiempo (Luis Díaz) hizo de todo. Tuvo 40 acciones, de las cuales 26 (65%) fueron efectivas. De diez tiros totales del equipo, Luis hizo cuatro y concretó uno (...) Estuvo fabuloso. Hay un ascenso en su valor y está en 78.8, sigue subiendo y subiendo desde que salió. Ha subido casi el doble. Fue el jugador del partido, remates full, regates, desequilibrio, gol, y ya nos había mostrado que puede cumplir con funciones tácticas".



Finalmente, Vélez se mostró confiado en que Luis Díaz jugará la final del 28 de mayo en París. De James también habló. "Va a jugar la final y estoy absolutamente convencido de que la va a jugar. Eso no pasó con James porque en las tres últimas Champions que jugó el Real Madrid, creo que no fue ni al banco. Tal vez en la de Milán sí estuvo en el banco, pero en las otras dos no. Me acuerdo que en Gales se fue a la tribuna (...) Es que dicen que Díaz igualó los números de James, pero él no la jugó".