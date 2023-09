'No Díaz, No party' en Liverpool: histórico lo quiere siempre titular

Luis Díaz se bajó de un avión, tras un extenuante viaje desde Chile a Inglaterra, se puso los cortos y, cuando todo parecía gris, llegó a destrabar el ataque y pasar de un 1-0 en contra a una victoria 1-3.

La crítica reconoció de inmediato el ritmo que le da el colombiano a su equipo y lo necesaria que es su presencia en el campo, siempre que esté disponible.



“Sí, Díaz tuvo un gran impacto. En la segunda mitad, Núñez, Díaz y Salah, parecían que siempre querían acabar el juego, esos son sus mejores tres delanteros para mí”, dijo el ex delantero Peter Crouch a TNT Sports.



Se refería al cambio radical entre un tridente con Jota, Gakpo y Salah y este, con la chispa suramericana de por medio, que es capaz de darle la vuelta a un partido complicado para Liverpool y convertirlo en euforia.



“Tienen buena fuerza en profundidad, pero cuando esos muchachos juegan, la levantan, la elevan. Se convirtieron en un Liverpool diferente en esa segunda mitad”, declaró el experto.

'No Díaz, No party', puede ser la lectura de un comentario que fue común en los principales espacios deportivos. No marcó, pero movió toda la defensa rival, siempre fue opción de pase, se entregó. Cuánto lo extrañó el Liverpool.. cuánta tranquilidad da ahora.