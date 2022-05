¿Qué le falta a Díaz para arrasar en Liverpool? Cuestión de tiempo

Este martes, Luis Díaz tendrá una nueva cita con la presión, la máxima exigencia, la felicidad que implica lucir la camiseta de uno de los mejores equipos del mundo.

Será un nuevo choque por la Champions League, ahora la semifinal de vuelta contra Villarreal (2:00 p.m. hora colombiana), después de disputar la ida con muy buen balance. Felizmente eso, las buenas presentaciones se le han vuelto lo habitual.



Se entiende que buscando tantos títulos (además del de la Premier League y la FA Cup y contando la Carabao Cup que ya ganó), Liverpool debe administrar su rico recurso. Por eso, aunque no guste del todo, hay que saber que algunas veces va al banquillo, como ya ha sucedido. Pero el afán de verlo brillar así de pronto necesariamente crea la duda: ¿qué le hace falta al colombiano para afianzarse en el tridente con los indiscutibles Mané y Salah?



Consultamos a hombres que supieron ser delanteros, goleadores, que lograron el éxito y hoy, desde el retiro, ven el tema con más frialdad. Curiosamente, el diagnóstico fue el mismo.



Miguel 'Niche' Guerrero

Selección Colombia, Mundialista 1990

Tres veces campeón de Liga con América y Junior



"Lo único que falta es tiempo, está en un equipo con grandísimos delanteros, no debemos olvidarnos que está Jota, Mané, Salah, Origi, Firmino, que son delanteros de altísimo nivel, todos los clubes los quisieran tener. Él tiene su momento, está jugando, suma minutos. Ya no es como antes, acá en nuestro fútbol es donde un jugador, si hace seis goles por temporada, juega todos los partidos. En Europa hay mucha rotación y Díaz lo está haciendo. Apenas llega a una liga tan competitiva y debe tener paciencia para confirmarse como un titular en Liverpool, pero es difícil porque se usa mucho esa rotación, más por el tipo de delanteros que tienen", explicó a su turno Miguel 'Niche' Guerrero.

​

​¿Debe preocupar el número de goles? "Él demostró en Porto y Junior que tiene gol. Llegó a un camerino donde hay mucho capo, ya están ahí y hacen parte, él poco a poco va a ganar esa confianza y lo vamos a ver anotando con más frecuencia. Días es espectacular, con mucho talento, lo va a demostrar porque el técnico le da minutos y eso para uno como delantero es vital para mostrar toda su capacidad", añadió.



Hamilton Ricard

Selección Colombia, Mundialista en 1998

Campeón en Colombia, Chipre y Uruguay



"Lucho ya se ganó un puesto, el técnico hace la justa y lo sabe llevar, es un técnico de mucha experiencia, acostumbrado a jugar finales, que le gusta el fútbol abierto, ofensivo. Lucho va entrenando bien, lo llevan bien, no lo quieren tirar al fuego así del todo, va paso a paso y poco a poco se ha vuelto pieza fundamental. para mí él ya está en el tridente, va a terminar jugando sí o sí de titular con Mané y Salah. Poquito a poco. Es más lo que juega que lo que no. Klopp tiene unos jugadores de primerísimo nivel, a Salah también lo puso en el banco y fue alternativa. Él va rotando y eso crea una competencia muy buena para Liverpool. Pero llegará el momento que los tres jugarán siempre y tarde o temprano Lucho será titular inamovible.

​

Julián Vásquez

Ex Selección Colombia

Doble campeón con América de Cali



"Lo que le falta es tiempo. Antes se ha adaptado supremamente bien al fútbol inglés, al equipo, se comprende con los compañeros. Es cuestión de que transcurran más partidos y él se vaya creyendo la importancia que puede tener en el equipo porque es un jugador desequilibrante. Los compañeros confían en él, el entrenador confía, la gente le da mucha importancia. Es cuestión de que pasen los partidos y se vaya consolidando con mayor facilidad", dijo.