Luis Díaz lidera agenda de colombianos: fin de semana, con buen fútbol

Se avecina un fin de semana clave para varios colombianos por el mundo, quienes están mostrando un nivel impresionante en sus clubes, como el caso de Luis Díaz que viene de clasificarse con Liverpool a la final de la Champions League.



Varios de los nuestros asumirán grandes retos en sus respectivas ligas y hay grandes posibilidades de seguir conquistando títulos. En la última semana varios de ellos lo hicieron, pero todavía queda camino para pelear por más. Y no solo eso, también hay quienes batallan por no descender, como Yerry Mina con Everton.



Como es habitual en cada fin de semana, FUTBOLRED lo programa con una completa agenda de partidos. Alístese para ver a Falcao García, Rafael Santos Borré y otros que llegan calientes con el gol. También para disfrutar una vez más de Luis Díaz y el Liverpool, que no se resignan a la Premier League y libran un duro pulso con Manchester City. Este fin de semana, Matheus Uribe podría asegurar su título con Porto. Simplemente imperdible.



Viernes, 6 de mayo



1:45 pm | Charleroi vs Genk (Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz)

Liga de Bélgica



2:00 pm | Genoa vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Serie A



2:15 pm | Boavista (Sebastián Pérez) vs Guimaraes

Liga de Portugal



4:30 pm | San Lorenzo (Cristian Zapata, Yeison Gordillo) vs Racing (Edwin Cardona)

Liga Argentina





Sábado, 7 de mayo



6:30 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Millwall

Segunda división de Inglaterra



7:00 am | Mallorca vs Granada (Luis Suárez/Carlos Bacca)

Liga de España



8:00 am | Torino vs Nápoles (David Ospina)

Serie A



8:30 am | Zenit (Wilmar Barrios) vs FK Jimki

Liga Premier de Rusia



9:00 am | Chelsea vs Wolves (Yerson Mosquera)

Premier League



9:00 am | Crystal Palace vs Watford (Juan C. Hernández)

Premier League



11:00 am | CSKA Moscú (Jorge Carrascal) vs Sochi

Liga Premier de Rusia



11:30 am | Brighton (Steven Alzate) vs Man. United

Premier League



11:30 am | Cádiz vs Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios)

Liga de España



11:30 am | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Alavés

Liga de España



12:00 pm | Benfica vs Porto (Matheus Uribe)

Liga de Portugal



1:45 pm | Liverpool (Luis Díaz) vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



2:30 pm | Tigre vs Boca Juniors (Frank Fabra/Jorman Campuzano/Sebastián Villa)

Liga Argentina



6:00 pm | Timbers (Yimmi Chará/Diego Chará/Santiago Moreno/Dairon Asprilla) vs New York RB

MLS



8:06 pm | Monterrey (Stefan Medina) vs Atlético San Luis

Liga de México



10:00 pm | LA FC (Cristian Arango/Jesús Murillo) vs Philadelphia Unión

MLS





Domingo, 8 de mayo



5:30 am | Spezia (Kevin Agudelo) vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



7:00 am | Getafe vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga de España



8:00 am | Leicester vs Everton (Yerry Mina)

Premier League



8:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Monchengladbach

Bundesliga



8:30 am | Arsenal Tula vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Liga Premier de Rusia



9:45 am | Feyenoord (Luis Sinisterra) vs PSV

Liga de Holanda



2:00 pm | Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez/Emerson Batalla) vs Sarmiento

Liga Argentina



2:00 pm | Palmeiras (Eduard Atuesta) vs Fluminense (Jhon Arias)

Brasileirao



4:00 pm | Bragantino vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Brasileirao



4:00 pm | Santos vs Cuiabá (Kelvin Osorio)

Brasileirao



7:00 pm | River Plate (Juan Fernando Quintero) vs Platense (Kevin Andrade)

Liga Argentina