Luis Díaz cerca de su regreso en Liverpool: entrenó con equipo Sub-21

El regreso de Luis Díaz a la competencia con Liverpool está muy cerca, pero la expectativa tanto en Inglaterra como en Colombia por su vuelta a las canchas es alta y pese que no hay certeza de cuándo volvería, la recuperación del colombiano va por buen camino luego de su trabajo en la semana tras el parón por fecha FIFA.





De acuerdo al medio inglés Football Insider, el guajiro aprovechó la fecha FIFA y no competencias a nivel de clubes para ponerse a punto físicamente e intensificar trabajos de campo con el balón. El colombiano estuvo entrenando con el equipo Sub-21 de Liverpool con supervisión del cuerpo médico y aparentemente su evolución ha sido óptima.



Hay que recordar que Díaz ya había trabajado bajó las órdenes del técnico Jurgen Klopp en el primer equipo, pero aún no hay información oficial del técnico alemán sobre cuándo podría regresar el colombiano a la competencia oficial. Sin embargo, versiones de prensa indican que el jugador sería tenido en cuenta contra Manchester City el próximo 1 de abril, pero aún no se asegura si alcanzaría a entrar en los convocados y en caso de ser incluido, no sería inicialista frente a uno de los líderes de la Premier League.



Antes de su lesión, Luis Díaz disputó 12 partidos con Liverpool en todas las competencias y tras estar cerca su regreso, se espera que el guajiro mantenga el mismo nivel de principio de temporada, pues su club necesita superar el bache deportivo en Premier League, debido a que son sextos y están fuera de competencias europeas.