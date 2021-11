Luis Díaz, contento con su nivel: DT del Porto lo elogia tras doblete

"Hicimos un partido excelente. Intento dar lo mejor de mí en cada partido, jugar el juego que me caracteriza. Estoy muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo", manifestó el colombiano Luis Díaz, después de reportarse con doblete en el triunfo 0-3 frente al Santa Clara este domingo.



Y no solo esto, con sus dos nuevas anotaciones, el guajiro llegó a 9 goles y es el máximo artillero en la Liga de Portugal. Llegará en un gran nivel a la tricolor para los partidos frente a Brasil y Paraguay. Además, inspirado no solo por su buen desempeño en el equipo sino también por el nacimiento de su hija Roma, a quien le dedicó el doblete.

Sergio Conceicao, técnico del Porto, calificó como "fantástico y hermoso” uno de los goles del colombiano Luis Díaz, quien se reportó con doblete en el 0-3 frente al Santa Clara. También aprovechó para elogiar a su equipo y manifestar que tiene altas expectativas.



"En la segunda parte nos metimos muy bien en el partido, con un gran gol. Un excelente pase de Otávio, una entrada y una muy buena jugada de Luis. Fue fantástico. Fue increíblemente hermoso. Jugamos siempre buscando la portería contraria", dijo Conceicao.



Agregó que su equipo está en evolución y está satisfecho con lo que vienen haciendo. "Estamos creando un grupo muy fuerte. Si queremos ser campeones, tenemos que ser competentes como lo fuimos hoy".