Exjugador de Boca en contra de Villa: pidió salida si va a cárcel

Sebastián Villa, actual jugador y figura de Boca Juniors sigue siendo investigado en Argentina por demanda de su expareja, quien lo acusó de violencia de género y el volante ha tenido que afrontar varios juicios por esos actos.

Después de conocerse que Villa podría pagar hasta dos años de cárcel por estos hechos de violencia de género, en Argentina un exjugador de Boca Juniors no perdonó al colombiano y mencionó que, si es encontrado culpable, lo mejor es que lo saquen de la institución xeneize.



Quien pidió la cabeza de Sebastián Villa fue Lucas Castromán, quien en diálogo con el medio de comunicación AM Del Plata, enfatizó en que en opinión de él no debería continuar por algo tan delicado como la violencia hacia la mujer.



“No me gustaría estar en ese lugar. Si una persona es culpable de algo tan tremendo como es el abuso, como es el tema de su acusación. Si me lo preguntan a mí, yo lo tendría que desvincular de mi trabajo, no podría estar con una persona que fue declarada culpable de algo que estamos todos en contra como es el abuso de poder y un montón de situaciones”, dijo Lucas Castromán.



Además, agregó que: “siempre lo que priorizaría como dirigente es a la institución, por más calidad de jugador, por más prioridades que uno le quiera dar al futbolista. Una institución como Boca no debería permitir de acá en adelante cualquier falta de respeto de cualquiera de sus jugadores", fue contundente Castromán.



Por ahora, la investigación sigue su curso, pero cada vez se ve cerca la intensión de las Fiscalía de querer a Villa pagando por este caso de violencia de género. El próximo 22 de mayo habrá otra audiencia donde se escuchará la defensa.