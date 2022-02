No es personal, James: la  MLS sí quiere colombianos, pero más jóvenes

James Rodríguez quiere jugar en la MLS. Así de claro. Y no es en cinco o seis años sino en un tiempo mucho más corto. Ha dicho que se quiere ir de la Liga de Catar ahora mismo si es posible y ha dejado ver que tiene razones personales, como la vida de su hija en Miami, que lo motivarían a salir cuanto antes. Pero ¿alcanza con esa voluntad?

La respuesta es que no será tan fácil. Por supuesto que un hombre con su reconocimiento, su tremendo impacto comercial y de mercadeo, son una gran tentación: tener a uno los diez futbolistas más seguidos del mundo en Instagram es todo un capital para un torneo que necesita vitrina. Si no fuera así, no estarían figuras como el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández o el argentino Gonzalo Higuaín.



Pero ojo que los perfiles de búsqueda han cambiado radicalmente y ya no basta solo con el reconocimiento. Los clubes y la propia organización quieren quitarse el rótulo de paraíso de retiro porque ahora lo que les interesa es proyectar jugadores a los más reconocidos clubes europeos. ¿Por ejemplo? Christian Pulisic (Chelsea, 23 años) o Sergiño Dest (FC Barcelona, 21 años).



Incluso en el mercado colombiano se buscan jugadores pero en edad muy productiva y con opción de mercado. Las salidas de hombres como Emerson Rivaldo Rodríguez (21 años) a Inter Miami o Santiago Moreno (21) a Portland Timbers son una buena muestra. Un límite de edad sería Jhojan Valencia (25) quien pasó a Austin FC: el reciente campeón con Deportivo Cali eligió la MLS antes que la Copa Libertadores



Hay excepciones como Diego Chará (35) o Freddy Montero (34), pero en ambos casos son jugadores que llevan muchas temporadas en Estados Unidos y ya están pensando en finalizar el ciclo.



Repasamos el listado de colombianos en el torneo estadounidense:



Austin FC: Johan Romaña (23) y Jhojan Valencia (25)



Colorado Rapids: Michael Barrios (30 años)



Chicago Fire: Carlos Terán (21)



Dallas FC: Jáder Obrian (26)



Houston Dynamo: Juan Castilla (17)



Inter Miami: Emerson Rivaldo Rodríguez (21 )



Los Ángeles FC: Eddie Segura (24), Jesús Murillo (28), Eduard Atuesta (25) y Cristian Arango (26)



New York Red Bulls: Andrés Reyes (22)



New England Revolution: Christian Mafla (29)



Portland Timbers: Santiago Moreno (21 ), Dairon Asprilla (29), Yimmi Chará (30) y Diego Chará (35)



Seattle Sounders: Jimmy Medranda (27), Yeimar Gómez (29) y Freddy Montero (34)



Vancouver Whitecaps: Déiber Caicedo (21) y Cristian Dájome (28)