¡Si fuera tan fácil! Obstáculos que debe superar James para ir a Milan

El futuro de James Rodríguez es, otra vez, un tema obligado de discusión. Y es lamentable justo ahora que necesitaba continuidad, que iba a hacer por fin una pretemporada completa en Everton, que parecía que no iba a tener esa sensación de interinidad que lo acompañó desde 2019, en sus días aciagos en Real Madrid.

Pero no. El nuevo DT Rafa Benítez le habría confirmado ya que no tiene espacio para él y ahora el lío está en manos de Jorge Mendes, el super agente que busca por toda Europa una buena opción para su pupilo.



Recientemente habló Daily Mail del renacer de un interés que parecía ya dormido, el del AC Milan. Dice el medio que piensan en una transferencia este mismo verano, mediando una muy importante reducción salarial. Y la verdad es que no es nada que no se haya dicho antes, cuando se confirmó el nombramiento de Benítez y James y Mendes entendieron que tendrían que salir cuando antes de Liverpool.



¿Qué ha faltado entonces? La oferta, nada menos. Al parecer el interés es real, pero no ha pasado a 'segunda base', que es la propuesta concreta a Everton y al propio jugador. ¿Por qué? Porque no es el plan A. Ni siquiera el plan B. Es una tercera opción, en caso de que no funcionen las gestiones para las prioridades del técnico Pioli.



"(Mendes) lo había propuesto (a James) al Milan como parte de un posible intercambio por Leao pero, de momento, la opción no parece interesarle al Milan ni al propio jugador. James sigue siendo una alternativa interesante para Maldini y Massara, especialmente si no hay señales alentadoras de Vlasic y Ziyech", escribió Calciomercato.



Así que a Leao no le interesa ir a Everton, que no garantiza ni torneo europeo ni disputa de títulos y que, a sus 22 años, no le daría mucha opción, pues sería hacer la fila detrás de Calvert-Lewin, como lo está haciendo ahora con Ibrahimovic. Es decir, habrá que borrar la opción 'canje' de la agenda.



Eso sería una especie de llave maestra con la que no cuenta Vlasic, mediocampista del CSKA, de 23 años, rendidor y sacrificado, pero con un valor de mercado de 30 millones de euros. Para el caso de Ziyech, en cambio, sí habría una opción de canje por los 38 millones de su valoración, pues al Milan le interesa Bakayoko y los italianos y los ingleses del Chelsea están en la mejor condición para negociar, después de la contratación exitosa de Giroud en esta misma ventana de verano.



Y sumado a esa fila tan larga, a James le faltará superar una barrera más: el salario. Una versión reciente del Liverpool Echo sugirió que podría estar facturan una cifra cercana a los 11 millones de euros por temporada, lo que parece algo exagerado pero nadie lo ha negado por el momento. Otros cálculos más aterrizados aseguran que el real salario sería de 7 millones de euros por año. Pero ojo: el único que gana esa cantidad en el Milan es Ibrahimovic, y porque se trata de él. Para todos los demás hay topes salariales, que rondarían los 3,5 millones de euros. Sobre ese valor tendría que ajustarse el zurdo si quiere llegar al equipo italiano, la liga que le falta y que lo seduce, según dijo en Twitch.



Así que el panorama es complejo pero no imposible. Ya Mendes aseguró una vez un impensable trasteo de Real Madrid a Bayern Múnich cuando nadie lo esperaba. Ahora tiene entre sus manos a un jugador con frecuentes problemas físicos y con 30 años de edad, lo que cambia radicalmente el escenario. Pero en él está la ilusión de James. Es lo único que le queda si al final tiene que salir de Everton.