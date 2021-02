Los partidazos de los colombianos de Selección este fin de semana

Este fin de semana promete. Muchos partidos, grandes juegos en Europa, con presencia de futbolistas colombianos. Los de la élite, los de Selección, tienen clásicos, juegos cruciales y partidazos para demostrar todo su talento y empezar a llamar la atención de Reinaldo Rueda, quien espera tenerlos en forma para la próxima jornada de Eliminatoria.

De esa manera, sabiendo que los futbolistas que estarán en el microciclo jugará este fin de semana en la Liga colombiano, aquí los partidos más destacados de la agenda de cafeteros por el Viejo Continente.

Viernes 5 de febrero

Jhon Córdoba: Hertha Berlín vs. Bayern Múnich – Bundesliga (2:00 p.m.)

Sábado 6 de febrero

Duván Zapata y Luis F. Muriel: Atalanta vs. Torino – Serie A (9:00 a.m.)



Falcao García: Fenerbahce vs. Galatasaray – Superliga turca (11:00 a.m.)



Juan Guillermo Cuadrado: Juventus vs. Roma – Serie A (12:00 M)



Johan Mojica y Carlos Bacca: Elche vs. Villarreal – Liga de España (12:30 p.m.)



David Ospina: Genoa vs. Nápoles – Serie A (2:45 p.m.)



James Rodríguez y Yerry Mina: Manchester United vs. Everton – Premier League (3:00 p.m.)



Domingo 7 de febrero

Jhon Lucumí, Carlos Cuesta y Daniel Muñoz: Genk vs. Anderlecht – Liga de Bélgica (12:15 p.m.)



Mateus Uribe y Luis Díaz: Sporting Braga vs. Porto – Liga de Portugal (3:45 p.m.)



Lunes 8 de febrero

Jeison Murillo: Atlético de Madrid vs. Celta – Liga de España (3:00 p.m.)