Rosario de perlas: escándalos han salpicado la carrera de Dayro Moreno

A Dayro Moreno nunca le faltó talento. Tres títulos de Liga, uno de Copa, una Libertadores con Once Caldas, una Recopa suramericana con Nacional y un título suramericano Sub 20, además de terminar siete veces como máximo artillero del torneo colombiano, son un buen resumen.

Pero así como tiene un don innato para el gol, también lo tiene para la fiesta. La disciplina ha sido siempre un asunto pro discutir en una carrera llena de éxitos, que podría ser aún más destacada si la concentración fuera exclusivamente en el deporte.



Pero no es así. Dayro ha estado en el ojo del huracán desde su primera vez en Once Caldas, cuando fue famoso un incidente con una mujer que le tomó fotos en una discoteca.



En 2013, a su llegada a Millonarios también se recuerda una fiesta de cumpleaños que tuvo una duración de 4 días que fue denunciada por los vecinos antes las autoridades, alegando exceso de ruido.



En México, con el club Xolos de Tijuana, tuvo un inconveniente que adelantó su salida, pues protagonizó un accidente automovilístico en el que sufrió la perdida de algunos dientes, lo que molestó a los directivos y motivó el préstamo a Once Caldas.



Ya en Atlético Nacional, Moreno y Macnelly Torres estuvieron en una fiesta vallenata que se conoció gracias a las redes sociales y dejó en evidencia que no se siguieron las órdenes del técnico Juan Manuel Lillo. Ambos fueron multados.



También vistiendo los colores del equipo 'verdolaga' protagonizó peleas con compañeros como Luciano Ospina, Gonzalo Castellini y, finalmente con Jeison Lucumí. Tras los problemas con este último, Nacional decidió despedirlo, en 2018.



A estos escándalos se suman otros inconvenientes, como la imposibilidad de salir del país por una demanda de alimentos interpuesta por Paola Andrea Villanueva, madre de su hijo, o los rumores de una posible agresión a otra expareja, Marcela Muñoz, quien posteriormente aclaró la situación y negó dicha acusación.