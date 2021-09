¡Todo se supo! Dramática rebaja salarial y fichaje por amigo de Falcao

Falcao no hace las cosas como todos y esa es la raíz de la admiración que despierta en el mundo del fútbol. Su último fichaje por el Rayo Vallecano de España, en el que ha anotado dos goles en 33 minutos, es una prueba más.

Este jueves el diario El Mundo ha revelado detalles desconocidos de su traspaso, que fue una sorpresa total, no solo por lo modesto del club sino por el gran sacrificio que hizo el jugador: "El curioso fichaje por amistad de Falcao: 1,2 millones y una operación relámpago ajena al director deportivo del Rayo", se titula su artículo.



¡Dramática reducción salarial! Ese es el primer detalle que salta a la vista y que deja claro que el jugador lo que buscaba era competir al más alto nivel para no perder su cupo en la Selección Colombia y mantenerse a tope de cara al Mundial de Catar. Según los medios turcos, el colombiano facturaba alrededor de 5 millones de euros por año, lo que significa que fue por una cantidad casi simbólica su regreso a la Liga de España.



"A estas alturas, al menos para Falcao, que ha pasado por River Plate, Oporto, Atlético, Mónaco, Man. United, Chelsea y Galatasaray, moviendo más de 100 millones, siempre bajo la batuta de Jorge Mendes, el dinero es lo de menos. Su sueldo estará en torno a 1,2 millones brutos, aunque recibiría pluses por la permanencia o número de goles. "Radamel ha puesto mucho de su parte", recalcan en el club", explica la fuente.



Y no solo eso. Su fichaje no pasó por agentes en busca de comisiones sino, básicamente, por su lealtad a un amigo: "Admiten a este diario que fue Mario Suárez quien puso sobre la mesa del presidente, Raúl Martín Presa, el nombre de Falcao. El centrocampista, que llegó a Vallecas en enero de 2019, avisó de que existía la posibilidad y ejerció de intermediario entre ambas partes. Y es que había algunos rincones del Rayo donde recelaban de su contratación".



Según el medio, "Mario tendió el puente en aquel frenético 31 de agosto, con el punta, aún propiedad del Galatasaray, pegado al teléfono en Bolivia, donde estaba concentrado con su selección. Fue necesario un acuerdo económico con los turcos para obtener la libertad (le restaba un año de contrato) e hizo falta, también, que el punta pusiera de su parte rebajando las cifras económicas sobre las que se había movido (10 kilos brutos en Turquía). Pasadas las 12 de la noche, se confirmaba el bombazo. El día 4, el Rayo lo hacía oficial", explicó.



"«La operación surgió en el último instante, por momentos pareció un tiro al aire», recuerdan en los despachos de la entidad rayista, que previamente había enfocado sus esfuerzos en echar el lazo a Sergi Guardiola. La dirección deportiva fue ajena al fichaje del colombiano. «Lo de Falcao fue trepidante», insisten desde la entidad, donde hablan de una operación «presidencialista", insiste El Mundo.



Después, llegó como uno más, está buscando casa en Madrid aunque en un principio pensó en vivir en un hotel, su esposa fue definitiva por su ilusión de vivir de nuevo en España y a estas alturas 'el Tigre', consciente de la oportunidad que tiene y con esa admirable actitud de siempre, cosecha elogios en su club: "'Falcao está encantado aquí. Es un tipo muy humilde, cordial y muy humano', añaden. Mientras Andoni Iraola, su técnico, se frota las manos: «Ha venido con la actitud de querer aprender las cosas rápido y ayudar en lo que sea", dice la nota. Falcao, para dicha nuestra, muy, muy colombiano.