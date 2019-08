Tras los octavos: estos son los colombianos que siguen en la Copa

Con los cuartos de final de la Copa Libertadores ya definidos, hay varios jugadores colombianos que se enfrentarán en los cuartos de final, teniendo en cuenta que el único equipo clasificado a esta fase decisiva del certamen que no cuenta con colombianos es Gremio, que venció a Libertad y se enfrentará a Palmeiras en uno de los partidos más emocionantes.



Entretanto, se espera que los futbolistas de Boca tengan un poco más de continuidad pues el técnico Gustavo Alfaro ha elegido usarlos en el plantel que disputa la Superliga Argentina, aunque Villa, quien era el que más posibilidades tenía de actuar se vio desafectado del partido decisivo de octavos luego de una molestia en su rodilla.



Así se vivirán los duelos de cuartos y estos serán los colombianos que se encontrarán:



River Plate vs. Cerro Porteño



Aunque Juan Fernando Quintero no estará disponible aún en River, Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré serían titulares en el equipo de Marcelo Gallardo. Por su parte, en Cerro se cuenta con la presencia de Juan Camilo Saiz.



Liga de Quito vs. Boca Juniors



En Liga, Cristian Martínez Borja es uno de los jugadores que puede ser alternativa en el conjunto ecuatoriano, mientras que en Boca se encuentran Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa, aunque, como lo dijimos anteriormente, ninguno sería titular.



Gremio vs. Palmeiras



La presencia de Miguel Ángel Borja es la única en este duelo entre brasileros que promete estar lleno de emociones. El atacante colombiano se destacó con dos goles en la llave de Palmeiras frente a Godoy Cruz.



Flamengo vs. Internacional



El otro duelo brasilero cuenta con tres colombianos y aunque en Internacional no sobresale la presencia de Santiago Tréllez, en Flamengo los colombianos Gustavo Cuéllar y Orlando Berrío entran en la consideración del técnico, siendo Cuéllar mucho más destacado.