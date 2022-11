Cristian Arango entrará en el ruedo por la final de la MLS Cup

Fueron los dos mejores equipos de la temporada regular y ahora se verán las caras por el título. Los Angeles FC (LAFC) y Philadelphia Union se enfrentan este sábado en la final de la MLS Cup y el ganador del duelo se llevará por primera vez el trofeo a sus vitrinas.



El estadio Banc of California de Los Ángeles (EE.UU.) acogerá a partir de las 13 horas (20 horas GMT) este partido en el que LAFC parte como favorito por jugar en casa, por la profundidad de su plantilla (entre otros, el mexicano Carlos Vela, el colombiano Cristian Arango, Giorgio Chiellini y -aunque casi inédito- el galés Gareth Bale) y por haber ganado el MLS Supporters' Shield que reconoce al equipo que sumó más puntos en la fase regular.

Pero el Philadelphia Union no se lo pondrá nada fácil. Campeón de la Conferencia Este, el Philadelphia Union ha brillado este año con un juego de equipo muy sólido y con una fenomenal pegada que le convirtió en el conjunto más goleador de la MLS con 72 tantos. Entre sus impresionantes palizas destacaron el 7-0 y el 0-6 al DC United, el 6-0 al Houston Dynamo, otro 6-0 a los Colorado Rapids, el 5-1 al Orlando City, dos 4-0 al Charlotte y al Toronto... La final también será un vibrante choque de estilos.



LAFC trata de llevar el control de los partidos con una línea de tres en el medio del campo que ha deslumbrado este año (el español Ilie Sánchez, Kellyn Acosta y el ecuatoriano José Cifuentes) mientras que el conjunto de Filadelfia, con menos nombres en mayúsculas que su rival, tiene a dos de sus pesos pesados en las áreas: el portero Andre Blake y el delantero húngaro Dániel Gazdag (22 dianas). El equipo angelino, dirigido por un Steve Cherundolo espectacular en su debut en la MLS, tendrá la baja del central colombiano Eddie Segura.



Por su parte, el Philadelphia Union, según explicó su técnico Jim Curtin este mismo viernes, será duda hasta última hora su capitán, el estadounidense de ascendencia colombiana Alejandro Bedoya. Los cuatro precedentes entre ambos equipos, aunque muy igualados, favorecen al LAFC, que ganó uno de esos partidos mientras que los otros tres acabaron en empate.



Ambos conjuntos se sacaron el billete para la final con contundencia: los angelinos golearon 3-0 al Austin para proclamarse campeones del Oeste en tanto que los de Filadelfia remontaron en el Este de forma excelente al New York City por 3-1. Muchos ojos estarán puestos el sábado en Vela, emblema del LAFC desde su fundación hace cinco años, una de las caras más conocidas de la MLS en los últimos tiempos y que con la MLS Cup aspira a ponerle la guinda a su gran trayectoria en EE.UU.



Al Philadelphia Union tampoco le faltará motivación ya que llega con el impulso del extraordinario momento para el deporte en su ciudad, donde los Filis de Filadelfia están jugando estas semanas la Serie Mundial de la MLB contra los Astros de Houston mientras que los Philadelphia Eagles son el único equipo invicto de la NFL este curso (8-0).



Alineaciones probables: LAFC: Crepeau; Hollingshead, Murillo, Chiellini, Palacios; Sánchez, Cifuentes, Acosta; Bouanga, Vela, Arango. Philadelphia Union: Blake; Mbaizo, Glesnes, Elliott, Wagner; McGlynn, Martínez, Flach; Gazdag, Carranza, Uhre. Estadio: Banc of California de Los Ángeles (EE.UU.). Hora: 13 horas (20.00 GMT).



