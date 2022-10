Lo último sobre lesión de Luis Díaz: 'salió serio, abatido, deprimido'

La preocupación por la salud de Luis Díaz es una de las notas predominantes este lunes, un día después de la derrota de Liverpool por 3-1 contra Arsenal, que es apenas la segunda en la Premier League pero que resultó especialmente dolorosa por la costosa factura que dejó.

El colombiano se dejó caer al césped en el Emirates Stadium cuando el juego estaba 1-1 y él mismo había dado la asistencia para ese empate parcial de Darwin Núñez, incapaz de mantenerse en pie después de un duro cruce con Partey, a los 41 minutos.



"Podría decirse que el colombiano había sido el mejor jugador de los visitantes antes de ser expulsado por una lesión en la rodilla después de un cruce con el mediocampista del Arsenal Thomas Partey en la primera mitad. Fue un revés que perjudicó a los rojos, ya que después nunca se vieron tan amenazantes una vez que el gran refuerzo de enero se fue temprano del campo", afirmó el diario Liverpool Echo sobre ese momento.



Los reporteros estaban en la zona mixta una vez que el colombiano salió del camerino, usando una rodillera y unas muletas, visiblemente afectado y así lo describieron: "serio y abatido atravesó la zona mixta con muletas y una rodillera hacia el autobús... Un deprimido Díaz no se detuvo a hablar con los periodistas, pero hizo una mueca y sacudió la cabeza decepcionado cuando un miembro de la prensa le preguntó qué tan grave era la lesión en realidad", escribió el diario.



"Es algo en su rodilla, no se ve bien", explicó en la rueda de prensa el técnico Jürguen Klopp. Para el medio que cubre el día a día del equipo, "es posible que el director no haya detallado exactamente cuáles eran los problemas, pero su respuesta dice mucho".



¿Qué viene ahora?



Las pruebas médicas decidirán el diagnóstico y el tratamiento pero eso tomará tiempo.



Según el Echo, "es probable que Díaz sea evaluado el lunes (hoy) antes del viaje de la Liga de Campeones del miércoles contra Rangers, pero se anticipa que el ex extremo del Porto se perderá esa visita a Ibrox", dijo el diario británico.



"Jurgen Klopp dará una actualización en la conferencia de prensa del martes", explicó, en alusión directa a que no habrá información oficial antes de ese momento, salvo una complicación mayor que deba ser informada por los medios oficiales del club. Desde Colombia se espera que eso no llegue a ocurrir.