Liverpool responde al interés de Barcelona por Luis Díaz

Luis Díaz ha generado gran interés por parte del Barcelona y en las últimas semanas el guajiro ha sido puesto por la prensa española como objetivo principal para el equipo culé de cara al próximo año.





La actualidad de Díaz es inmejorable y ha tenido protagonismo tanto en Liverpool como en Selección Colombia, en la que se reportó con doblete frente a Brasil, en un histórico triunfo en Eliminatorias.



Sin embargo, en lo que se había filtrado, Luis Díaz podía ir al Barcelona en un truque, siendo primero relacionado con Frenkie de Jong, pero después, se mencionó a Rapinha en el negocio, pero de a poco esa posibilidad se está alejando.



Primero, ‘Liverpool Echo’ mencionó que los reds están esperando a Barcelona, pero ya tienen una respuesta clara y resaltan que “tendrían todos los motivos para confiar en que su equipo de reclutamiento podría volver a cumplir con los objetivos si, hipotéticamente, el colombiano volviera la cabeza y no temen la llamada”.



De igual manera, Football Insider aseguró que “Liverpool no tiene planes de aprobar un acuerdo de intercambio” y, por ende, el conjunto de Anfield no aceptaría ninguna oferta por el futbolista de la Selección Colombia.



Por ahora, Luis Díaz seguirá jugando en Liverpool y muy seguramente su salida del club no será nada fácil. Además, el colombiano ha mantenido buena regularidad y antes de su participación con Colombia, el guajiro llega con 14 partidos jugados y ha marcado 4 goles, siendo uno de sus mejores comienzos con los reds.