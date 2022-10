Está de vuelta: Luis Díaz sigue recuperación de lesión en Barranquilla

Se acerca la pausa obligada en las ligas mundiales por la realización del Mundial de Catar (del 20 de noviembre al 18 de diciembre) y para aquellos que lo verán por TV viene una temporada de descanso. Entre ellos, aún duele decirlo, está Luis Díaz.

El estelar atacante del Liverpool tiene además la condición de la delicada lesión en su rodilla izquierda que sufrió el 9 de octubre pasado contra Arsenal y que está siendo tratada sin pausa pero sin prisa por el cuerpo médico de su club.



En todo caso no se espera su regreso a las canchas antes del final de la Copa Mundo, con lo cual tuvo tiempo y autorización de Klopp para descansa por estos días en Barranquilla, su lugar de residencia en Colombia.



"El guajiro arribó a ‘Curramba’ a las 7 p.m., en el vuelo comercial de Latam 4150, que venía procedente de Bogotá. En compañía de su esposa, Geraldine Ponce, y su hija, Roma, se acomodó en la zona posterior del avión y pasó desapercibido la mayor parte del tiempo", informó el diario El Heraldo.



El medio contó que un hombre lo reconoció y empezó a elogiarlo, por lo cual los pasajeros que estaban cerca se percataron de quién era y se acercaron para tomarse fotos, que él atendió con la gentileza de siempre. No tenía muletas ni la protección en la rodilla con la que se le vio recientemente por las calles de Liverpool y, según los afortunados que coincidieron con él en el avión, se veía muy cansado: "Estaba con tapabocas y no era fácilmente reconocible. Estaba tranquilo y de bajo perfil”, dijo uno de ellos.



Díaz se pondrá a órdenes nuevamente de su cuerpo técnico en Inglaterra para el campamento que se organizó en Dubai con aquellos que no participarán de la cita en Catar. Por ahora hay que darle espacio para recuperarse. La gran joya del fútbol colombiano necesita calma.