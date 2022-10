En su propia voz: Luis Díaz habla de grave lesión y larga ausencia

Su cara de desconsuelo, su angustia, verlo caminar cabizbajo, consciente de que lo que había pasado en la cancha podía ser muy grave. Todo sumó a la preocupación.

Horas después se confirmó el temor: Luis Díaz salió en muletas tras la derrota 3-2 de Liverpool contra Arsenal porque sufrió una compleja lesión en su rodilla izquierda, que por fortuna no llegó a ser una ruptura de ligamento, pero que sí requerirá un complejo tratamiento y representará una ausencia de al menos dos meses.



"Parece que puede recuperarse bien, pero debemos tener mucho cuidado. Podría haber sido peor", reconocía su entrenador, Jürgen Klopp, en rueda de prensa. Lo perderá al menos diez partidos y no podrá tenerlo ni en planes al menos hasta el final del Mundial de Catar. Cómo no estar preocupado.



Hablan todos los medios británicos de esta baja y el que faltaba, el propio Luis Fernando, era el único que seguía en silencio. Ahora ha reaparecido con un mensaje de optimismo al que se une no solo Anfield sino toda Colombia.



"Muchas gracias por los mensajes de apoyo.. ! Volveré más fuerte", dijo el colombiano sobre una foto en la que parece secar sus lágrimas, caminando a la raya en el propio estadio de Londres donde una entrada de Partey le causó su primera lesión en 17 meses. Tiene fisionomía de estrella, seguro que va a superarlo y a volver mejor.

De inmediato se dispararon los mensajes de apoyo de Liverpool, de sus compañeros en el club pero también de jugadores de la Selección Colombia. El primero, Wilmar Barrios, resume bien lo que se espera en un país que lo arropa: "Claro que si mi hermanekeeee volverás mejor súper ñauuuu.. abrazos luchooooMouuuuu".



Díaz ha empezado su rehabilitación y ahora es lo único que debe preocuparle. La meta es que pueda unirse al campamento que Liverpool tendrá en Dubai para no perder tono competitivo mientras se realiza el Mundial de Catar. ¡Vamos Lucho!