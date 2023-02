Liverpool lo extraña y Klopp lo espera: ¿vuelve Díaz para Champions?

Luis Fernando Díaz. Es la razón de la felicidad pero también de la angustia de Jürguen Klopp, una de las personas que más cree en su talento, el que, sin ninguna duda, más lo extraña ahora.

El colombiano adelanta su recuperación tras una cirugía obligada por algún manejo médico que sigue en discusión, pero la situación de Liverpool podría hacer que sus tiempos se anticipen.



El colombiano no ha jugado desde octubre pasado tras lesionarse en un cruce contra el Arsenal y aunque volvió a los entrenamientos en diciembre, en el campamento de Dubái, sufrió molestias en la articulación de la pierna izquierda y fue directo al quirófano.



En ese momento la proyección fue de una incapacidad mínima hasta marzo, pero ya pocos creen en fechas exactas tras lo ocurrido a finales de 2022. Lo que es un hecho es que no estará en el cruce de ida por los octavos de final de la Champions contra Real Madrid, el 21 de febrero.



Pero el nuevo cálculo pasar por Alex Oxlade-Chamberlain y Naby Keita, que no fueron incluidos en la convocatoria para el torneo europeo por sus lesiones, a diferencia del colombiano: "es plausible que Klopp pueda tomar una decisión similar con respecto a Díaz, dependiendo de qué tan bien vaya su recuperación detrás de escena... Pero si Díaz está incluido en el equipo de Liverpool, podemos asumir que su recuperación va lo suficientemente bien como para volver a participar en la Liga de Campeones esta temporada y que potencialmente está en camino de aparecer en Madrid", asegura el diario Liverpool Echo.



Significa que Klopp no lo descarta y no lo hará hasta que no tenga otro remedio. Sin embargo, si no llegara a recuperarse completamente, los Reds le abrirán espacio Cody Gakpo, recientemente fichado desde el PSV Eindhoven tras su gran Mundial de Catar con Países Bajos.



Y es que Díaz sigue siendo un hombre definitivo en el ataque, con 4 goles, 3 asistencias y 1 título en 12 partidos disputados y, según BeSoccer, aún es el más desequilibrante, a pesar de no jugar hace tanto, en rubros como pases previos a remate, tarjetas provocadas, regates en zona peligrosa con éxito, goles desde fuera del área, goles de cabeza y remate tras regate con éxito.