Liverpool goleó pero muchos extrañan a Díaz: 'el que crea de la nada'

Liverpool viene de humillar por 7-1 a Rangers en Champions League y muchos sospecharon que al recuperar la memoria goleadora sin Luis Díaz en el campo por culpa de una lesión, su influencia se volviera un periódico de ayer, que nadie llegara a extrañarlo.

Pero no es así ni por un momento. Para medios tan prestigiosos como The Athletic, el colombiano es la baja más difícil de superar de cara al clásico de la Premier League de este domingo, nada menos que el duelo contra Manchester City.



Será el segundo de al menos diez partidos que el guajiro tendrá que ver por TV, por culpa de una distensión de ligamentos en la rodilla izquierda, sufrida en el duelo contra Arsenal, en el que dio una asistencia en la derrota 3-2.



“Perder a Díaz es un gran golpe para Klopp. Fue él quien preparó el empate de Núñez en la primera mitad contra el Arsenal cuando el colombiano realizó una exhibición típicamente enérgica. Su ausencia hasta después del Mundial es una pésima noticia para el Liverpool. Desde que llegó al club en enero no ha parado de correr y es el único jugador que puede crear algo de la nada”, publicó el medio inglés.



Para el medio, ese compromiso inagotable en un temporada llena de vacilaciones y problemas es para destacar: sus progresiones con balón, regates ganados y duelos ofensivos se mantienen en promedio altos y de hecho es el tercer goleador del equipo, con 4 tantos y 2 asistencias.



Pero no estará en un duelo que puede ser determinante para encaminar la Premier League y eso lo analizó el técnico Jürgen Klopp: "me gusta preparar el partido, es el mayor reto al que te puedes enfrentar en el fútbol. El fútbol consiste en cerrar espacios, jugadores, acertar en los desafíos, contra el City siempre es un reto. El partido es en casa, Anfield, nosotros contra el City, son en este momento el mejor equipo del mundo”, dijo.



Liverpool es décimo en la Premier y eso no solo es preocupante sino inadmisible para una de las potencias del fútbol inglés. Es hora de recuperarse... sin Díaz, pero por él. Ojalá que cuando vuelva, la tabla sea más justa con su descomunal esfuerzo.