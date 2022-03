Liverpool y Luis Díaz no paran: el próximo partido y los nuevos retos

Liverpool no tuvo tiempo para celebrar su primer título de la temporada 2021/2022: la Copa de la Liga de Inglaterra obtenida este domingo en Wembley, al imponerse en penaltis al Chelsea, ya es historia. Ahora, su hambre de gloria lo lleva a afrontar otro reto, 72 horas después de dar la vuelta olímpica en la Carabao Cup.



El colombiano Luis Díaz ganó su primera corona en Inglaterra, pero sabe que su equipo no para y va por más: este miércoles 2 de marzo, enfrentará a Norwich City (3:15 p.m., hora de Colombia) por los octavos de final de la FA Cup.



El torneo más antiguo del mundo es la nueva ambición de los ‘reds’, pues el trofeo le ha sido esquivo en los últimos 16 años: no gana la FA Cup desde 2006.



Con la llegada de Luis Díaz como el flamante fichaje del mercado de invierno, Liverpool va por un semestre mágico y sueña con ganar las cuatro competencias que tiene por delante.



Ya ganó la primera, va por la FA Cup y también se reactivó en la Premier League, pues sigue de cerca los pasos del Manchester City, líder de la liga inglesa.



Además, espera conquistar Europa con la Champions League. El próximo 8 de marzo enfrentará a Inter de Milán en Anfield, con la ventaja de ganar 0-2 en Italia y puede liquidar la serie de octavos de final en su estadio.



Así, Díaz, Jürgen Klopp, Mo Salah y compañía, se ilusionan con un remate de temporada lleno de títulos y alegrías.