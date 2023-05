Messi y Argentina arrebatan premio a Real Madrid: ya tienen el Laureus

La Selección Argentina, campeona del mundo y capitaneada por Leo Messi, ganó el Premio Laureus a mejor equipo de 2022 por delante del Real Madrid y los Golden State Warriors, de la NBA.



La Albiceleste obtuvo su tercer entorchado mundial en Catar después de derrotar, en los penaltis, a la selección de Francia el 18 de diciembre de 2022.



La organización destacó que Messi ha hecho historia. Es la primera vez que un deportista es doblemente premiado en los Laureus (individualmente y por equipos) desde que comenzaron a entregarse estos galardones, en 2000.

Argentina, que sucede en el palmarés a la Selección de Italia, se impuso al Real Madrid, campeón de Liga en España y ganador de la Liga de Campeones por decimocuarta vez en 2022, y a los Golden State Warriors, campeones de la NBA por cuarta vez en ocho años.



"Ha sido un premio al trabajo, al compañerismo, a la humildad y al respeto. No solo Argentina se sintió identificada (con nuestro equipo), sino gran parte del mundo. Respeto ante todo", declaró Messi, quien recibió el premio de las manos de Fabio Capello y Carles Puyol.



El jugador del PSG estuvo acompañado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y por el colega de selección de Messi Lisandro Martínez.



"La hemos peleado y hemos pasado momentos muy difíciles, pero todos juntos, con esa fuerza, esa hambre, nos dijimos ¿por qué no campeones del mundo? Después del partido contra Arabia, como dijo Leo, había que creer", comentó Martínez, defensa del Manchester United.



Y agregó: "lo hicimos con humildad de aceptar la derrota, respetando a los rivales cuando ganamos y perdemos".



Tapia dijo que el triunfo en Catar supuso "una gran alegría para todos los argentinos que se sintieron orgullosos de su país en un momento muy especial". "Cuando hay un proyecto y todo un equipo quiere lo mismo no hay imposibles", cerró Tapia.



EFE