Pese a lesión que la aleja de canchas, Linda Caicedo tuvo un buen 2023

Linda Caicedo fue una de las grandes figuras que dejó el fútbol femenino y a lo largo del 2023 su rendimiento tanto en Real Madrid como en la Selección Colombia fue bastante importante y eso le sirvió para pelear diferentes premios individuales.





Sin embargo, la jugadora de 18 años no pudo terminar de la mejor manera su 2023, pues una lesión sufrida en el derbi español contra Barcelona le impidió finalizar bien lo que resta para culminar el año tras conocerse un problema en los ligamentos de su tobillo derecho.



Más allá de esa molestia física, Linda Caicedo volverá en enero probablemente más recargada de hambre de gloria, pues aún le queda mucho para seguir demostrando su talento.



Después del Mundial femenino que disputó con la Selección Colombia, Linda Caicedo fue nominada a diferentes premios individuales que le hicieron agigantar su nombre en el fútbol internacional. Además, su gol a Alemania fue elegido como el mejor del certamen y ese fue el comienzo a nominaciones importantes que tuvo meses después.



Recientemente, Caicedo fue la ganadora del premio Golden Girl de Tuttosport, por ser la mejor jugadora menor de 21 años y también la revista France Football la ubicó en el top 10 del Balón de Oro y ahora, la colombiana puede seguir sumando importantes reconocimientos en 2024 tras la nominación la futbolista del año en la decimocuarta edición de los Globe Soccer Awards.



¿Cuándo vuelve Linda Caicedo y qué partidos se pierde?



No hay fecha exacta, pero se estima que vuelva a competencias a inicios del mes de enero del 2024, pero la lesión hizo que se alejara de partidos amistosos con Selección Colombia femenina y competencias oficiales de Champions League Femenina y Liga F con su club, Real Madrid.



Hacken vs. Real Madrid - Champions League (23 de noviembre)

Real Madrid vs. Sporting Huelva - Liga F (26 de noviembre)

Colombia vs. Nueva Zelanda - Amistoso (2 de diciembre)

Colombia vs. Nueva Zelanda - Amistoso (5 de diciembre)

Real Madrid vs. Sevilla Liga F (9 de diciembre)

París FC vs. Real Madrid Champions League (14 de diciembre)

Levante Las Planas vs. Real Madrid - Liga F (17 de diciembre)

Real Madrid vs. París FC - Champions League (20 de diciembre)