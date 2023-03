Linda Caicedo: números que dejó su primera titularidad con Real Madrid

Pese a que no pudo brillar como ella quería, Linda Caicedo tuvo un partido aceptable con Real Madrid que enfrentó a Atlético de Madrid en el derby madrileño por Liga Española Femenina.



La colombiana tuvo su primera inclusión en el once inicial del cuadro blanco luego de dos partidos en donde comenzó desde el banquillo, uno por liga y otro por copa en donde anotó su primer gol.



No obstante, este domingo demostró porque está hecha para ser titular en la mayoría de los partidos del Madrid.

Linda lideró a las ‘merengues’ en varios apartados como en la mayor cantidad de pases para remate con cinco, tres regates efectivos, siete duelos ganados y cinco faltas generadas ante Atlético.



Por su parte, la vallecaucana concretó 31 de 34 pases durante sus noventa minutos en cancha y logró el 91.2% en efectividad de pases.



Por otro lado, en el único apartado en donde no le fue bien a la jugadora fue en el tema de los remates ya que solo tuvo uno y no contó como disparo al arco.



De esta manera, estos números constatan que Linda Caicedo seguramente empiece a sumar más minutos de inicio ya que a pesar de los pocos partidos que ha disputado se ha vuelto en la futbolista con más desequilibrio en la ofensiva del cuadro blanco.



Cabe señalar que Linda volvería a jugar con Real Madrid el próximo sábado cuando enfrente a Granadilla Tenerife en el estadio Alfredo Di Stefano.