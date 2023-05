Real Madrid no aprovechó lujosa asistencia de Linda Caicedo y perdió

Real Madrid se enfrentó a Atlético de Madrid en el estadio Municipal de Butarque, en partido de la gran final de la Copa de la Reina 2023, donde la colombiana Linda Caicedo fue titular, jugó 82 minutos y se destacó en el decisivo partido frente a las colchoneras.



Sin embargo, Real Madrid no mantuvo su diferencia y en penaltis terminó perdiendo la opción de ganar su primer título de la historia. Las colchoneras fueron las campeonas de esta edición 2023, tras ganar 3-1 desde el tiro penal.

El partido comenzó de gran manera para Real Madrid, quien comenzó ganando ampliamente con goles de la francesa Sandie Toletti al minuto 31 y para el complemento Ivana logró aprovechar una gran asistencia de la colombiana Linda Caicedo para decretar así el 2-2 y acercar al título a las merengues.



Sin embargo, la intensidad de Atlético de Madrid se hizo presente y no le dejaron fácil la tarea a Real Madrid, pues después de la salida de Linda Caicedo al minuto 82, las merengues sufrieron y en el minuto 88 y 90+5 las colchoneras lograron empatar.



Los goles del agónico y sorpresivo empate de Atlético fue de Lucia Moral y luego la argentina Estafanía Banini puso el 2-2 con impecable tiro libre que terminó llevando al alargue el partido de la gran final de Copa de la Reina.

Luego de irse al alargue, ambos equipos se resguardaron y no arriesgaron mucho, debido también al cansancio de los noventa minutos, por lo que terminaron empatadas, definiendo todo en los penaltis.



En la definición desde el punto del penalti, Real Madrid no fue efectivo y pese a que Caroline Weir comenzó con pie derecho, Atlético no falló sus tres primeros remates, mientras que las merengues no lograron su cometido con Carmona, Abellerina y Svava, quienes terminaron dándole el título a las colchoneras. }



Al final, el resultado en esa instancia fue de 3-1 para Atlético de Madrid.



Vea la asistencia de Linda Caicedo en segundo con de Real Madrid: