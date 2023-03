Linda Caicedo jugó derbi contra Barcelona: así le fue a la joya

Real Madrid jugó el clásico contra Barcelona en la Liga Femenina de España y en el crucial juego por el liderato del campeonato, la colombiana Linda Caicedo fue incluida en la nómina titular por su técnico José Alberto Toril, quien le dio de nuevo confianza a la talentosa jugadora de 18 años, quien jugó 70 minutos.

Pese a que Real Madrid femenino mantuvo el empate sin goles en la mayor parte del juego, lo cierto es que las merengues no tuvieron sus mejores oportunidades para lograr dar la sorpresa en el estadio Johan Cruyff. Linda Caicedo en una jugada tuvo una oportunidad para demostrar su talento gracias a sus fintas que enloquecieron por momentos a las culés.



Sin embargo, Linda Caicedo y en general todas las futbolistas merengues no lograron desequilibrar el partido y para el complemento el técnico Toril empezó a hacer cambios para llegar al gol, pero luego de la salida de la colombiana en el minuto 70, llegó la anotación del Barcelona.



Sobre el minuto 77 hubo un penalti a favor de Barcelona y la encargada de anotarlo fue la sueca Fridolina Rolfo, quien engañó totalmente a la portera del Madrid, Misa, quien fue al otro costado y no pudo evitar el 1-0 de las culé.





🇨🇴 ¡En España es tendencia esta jugada entre Linda Caicedo y Aitana Bonmatí!



Nuestra 1️⃣ + 9️⃣ jugó 70 minutos en su primer Clásico. El Real Madrid cayó 1-0 ante el líder Barcelona. pic.twitter.com/5naszJFv8z — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) March 25, 2023

Al final, Real Madrid no logró llegar al empate y fue victoria de Barcelona por 1-0 que las deja más líderes que nunca de la Liga F. La diferencia entre las culé sobre las merengue llegó a 13 puntos.



En la próxima jornada el equipo de Linda Caicedo jugará contra Levante Las Planas, duelo que será el 2 de abril por la fecha 24 de la Liga F de España.