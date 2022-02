¿Rueda lo tendrá en la mira? Estupiñán se hace un nombre en Portugal

La Selección Colombia volverá en un mes al ruedo, teniendo en cuenta que restan dos jornadas para que concluyan las Eliminatorias a Catar 2022. El reto es difícil para la tricolor, pero los dirigidos por Reinaldo Rueda le apostarán a esos últimos 180 minutos para recomponer el camino y no perder el cupo al Mundial.



Las alternativas para el frente de ataque están, pero el técnico de la tricolor no las ha explorado, teniendo en cuenta el poco rodaje que ha tenido Alfredo Morelos, además, de otros que no han sido llamados a la tricolor.



Uno de los casos es el de Óscar Estupiñán, quien lleva varias temporadas en el fútbol de Portugal, cumpliendo y haciéndose un nombre en el exterior.



Llegó en el 2017 al Vitória, pero fue cedido al Barcelona de Ecuador y al Denizlispor, para luego volver en el 2020 al cuadro portugués, siendo parte del primer equipo. Y es que en los nueve partidos recientes, ha logrado anotar siete goles. En lo que va de la temporada, son 11 conquistas en los 23 encuentros que ha disputado.



Ante la falta de gol y de definición en el último tercio del arco, el nacido en Cali y con paso por el Once Caldas, podría ser una de las variantes que exploraría Reinaldo Rueda, para la próxima convocatoria. Teniendo en cuenta la sequía en las recientes convocatorias, caso Falcao y Borja, que no han podido anotar, sumándole la ausencia de Duván Zapata, que aún es duda para la próxima jornada de Eliminatorias.