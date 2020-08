Colombiano pide pista para salir de México e ir a España: ¿lo dejarán?

El fútbol, que en el pasado fue tan ingrato, se prepara para darle a Stefan Medina el reconocimiento que merece: ¡se abre la ventana de Europa!

El anuncio que hiciera la prensa hace una semana se ha confirmado en las últimas horas, gracias a la entrevista que Miguel Gómez, director deportivo del Valladolid de España, concedió al diario El Mundo de España.



"He conversado con Duilio Davino, presidente del Monterrey, para interesarme por el jugador... Medina tiene una de las últimas oportunidades de saltar a Europa y ha pedido al Monterrey como un favor personal que le permita cumplir su sueño, tras dejarse la piel con ellos", dijo Gómez.



En efecto, el antioqueño ya va por los 28 años y entiende que su momento es ahora. Por eso habría decidido dar un paso más y pedirle a su cuerpo técnico y a los directivos de Rayados que escuchen la oferta y faciliten su salida.



Tienen los españoles, en todo caso, una carta en contra y es que en términos de salarios no es sencillo competir con un club como Monterrey: "Lo estamos analizando. El mexicano es un club muy grande y el dinero no será la clave porque no tiene ningún problema económico. Para nosotros es un espejo donde mirarnos", explicó Gómez.



De esta manera, con el sí del jugador y el franco interés del club en el que el brasileño Ronaldo es la máxima autoridad, todo parece confabularse para permitir el aterrizaje de Medina en Europa. El interés es total y no debería ser de otra manera, tratándose de un jugador que en México ha sabido rendir en tres posiciones distintas (defensor central, lateral derecho, volante por derecha) y que además tiene proceso y gran actualidad en la Selección Colombia.



¿Se dará el sueño esta vez? Por el bien del jugador e incluso del equipo de Queiroz es deseable que sí, pues se trata de un club que salió bien librado de la discusión del descenso y ahora quiere apuntar a puestos europeos.