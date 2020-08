¿Se quedará en España? El equipo que pretende al 'Cucho' Hern´nadez

Pues sí, Juan Camilo 'Cucho' Hernández no viene de una buena temporada en España. Lo marcaron las lesiones, hay que decir. Pero el descenso de Mallorca, su club en el último año, no es de ninguna manera una buena noticia.

Sin embargo esa mala nueva, que ya es la segunda en su experiencia en España (descendió con Huesca en 2018/2019), no supone que al delantero le falten ofertas.



Según los últimos reportes, el Osasuna sería el equipo que pretende al colombiano para la próxima temporada y ya estaría estableciendo contacto con el Watford de Inglaterra, equipo dueño de sus derechos deprotivos.



"Uno de los nombres que maneja Osasuna para reforzar su delantera es el del colombiano Cucho Hernández, que esta temporada ha militado en el Mallorca", asegura el diario Noticias de Navarra.



Afirma la fuente que no será una negociación sencilla, a juzgar por la actitud del Watford de no ceder más al también colombiano Luis Suárez en el Real Zaragoza. Sin embargo, apuntan a un tema de trámite como punto de diferencia en el caso de Hernández: "Un factor podría favorecer a Osasuna de cara a intentar la contratación del prometedor delantero. Y es que el jugador, de 21 años, no posee todavía el permiso de trabajo para retornar a Inglaterra, y se espera que no lo tenga hasta inicios del año que viene".



El futuro de 'Cucho' Hernández debe decidirse pronto, con la ventana de transferencias abierta en Inglaterra. Es un hecho que será nuevamente cedido y se espera que esta vez tenga mejores experiencias en términos de resultados, pues su rendimiento individual ha sido aceptable.