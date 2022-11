No solo es Liga Betplay: en Rusia no se detendrá el fútbol por Mundial

En 9 días empezará a rodar el balón en Qatar y el fútbol ruso, marginado por la campaña militar rusa en Ucrania, no parará durante el Mundial de Qatar. La liga rusa se suspende durante casi cuatro meses a partir de este domingo, pero la copa se jugará hasta finales de noviembre.



El partido de liga que disputarán el domingo en Moscú el Dinamo y el CSKA, el quinto y tercer clasificados, será el último partido del año en el campeonato ruso, que se reanudará en primavera.

No obstante, la copa seguirá jugándose hasta el 27 de noviembre. Y es que, consciente de la imposibilidad de disputar competiciones europeas, la Unión de Fútbol de Rusia (UFR) ideó un nuevo torneo del KO para entretener al aficionado local.



Por eso, cuando arranque el mundial el 20 de noviembre próximo, los equipos rusos aún tendrán que disputar las últimas dos jornadas de la fase de grupos. Esas dos jornadas se disputarán el 22 y 23, y el 26 y 27 de noviembre. Los dos mejores clasificados de los cuatro grupos serán los que disputen los cuartos de final de la Copa de Rusia.



El Zenit está intratable en liga, pero en la copa fue vapuleado por el Spartak (3-0) de Guillermo Abascal y ocupa la tercera posición del grupo. Por eso, deberá ganar los dos partidos que le quedan a domicilio ante el Fákel y en casa ante los moscovitas.



La pausa invernal de la liga rusa suele arrancar en la segunda semana de diciembre, pero esta temporada la Copa Mundial ha truncado también los planes de la UFR.



El hecho de que Rusia haya sido excluida del Mundial -no pudo disputar la repesca ante Polonia- no ha servido de excusa para que la liga rusa pudiera disputarse hasta diciembre. Esto se suma a que los clubes rusos -el Zenit, el Spartak y el CSKA- tampoco pueden disputar las competiciones europeas, aunque es verdad que en los últimos años su papel ha sido más que discreto tanto en la “Champions” como en la Liga Europa.



Los clubes rusos arrancan en la segunda semana de enero la pretemporada invernal, que suele transcurrir en países más cálidos como España, Turquía u Oriente medio.



EFE