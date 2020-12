¿Hubo llamadas desde México? Juan Carlos Osorio responde a rumores

El nombre de Juan Carlos Osorio se menciona con insistencia en medios mexicanos, justamente tras la salida de Miguel 'Piojo' Herrera del poderoso América.

La experiencia del ex entrenador de Atlético Nacional es un factor clave, pues conoce al detalle la Liga MX gracias a su paso por Puebla entre 2011 y 2012 y a su exitoso ciclo en la Selección de México, con la que participó en el Mundial de Rusia 2018.



Sin embargo, al menos por ahora, el teléfono del DT no registra llamadas desde el país azteca: "no ha existido ningún tipo de acercamiento con América de México", dijo, en declaraciones al Blog Deportivo de Blu Radio.



Osorio permanece en Colombia tras su salida del club verdolaga a la espera de una propuesta atractiva para continuar su carrera.