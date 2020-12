¿Se preocupa River? Santos Borré, a punto de negociar libre su salida

Está todo encaminado, hay buena voluntad de las partes, no debería haber inconvenientes, pero las firmas todavía no llegan a los documentos.

Rafael Santos Borré se quiere quedar en River Plate y el club está muy interesado en sus servicios, por sus buenas presentaciones, por su compromiso, porque a sus 25 años sigue siendo un fichaje rentable, por todo. Pero faltan 15 días para que pueda recibir otras ofertas y el momento de las decisiones debería ser ahora.



El contrato del barranquillero termina el 30 de junio de 2021 y no son pocos los que levantarían la mano por él, incluso para llevarlo de regreso a Europa, donde ya estuvo en Atlético de Madrid y Villarreal. Vale la pena aclarar que justo el Atlético tiene el 50 por ciento de los derechos del colombiano, por lo cual cualquiera arreglo pasa por satisfacerlo.



"Estamos negociando con los representantes de Borré, De La Cruz y Montiel. No creo que haya problema con ninguno, al menos por ahora en las charlas que hemos tenido, no veo inconvenientes. Es difícil por la situación de incertidumbre que vive el país, negociando en pesos con jugadores que son extranjeros”, dijo Enzo Francescoli, manager de River, recientemente en Radio Club 947 de Argentina.



Pero los días pasan, los esfuerzos tienen que ser importantes pues las normas económicas para los extranjeros en Argentina no son sencillos y hay que hablar en pesos y en dólares, y al final se trata de un jugador con mercado que bien puede ser tentado desde otros países.