¿Líderes de Sao Paulo 'apretaron' a James en camerino?' Vuelven líos

Sao Paulo tuvo un decepcionante estreno en la Copa Libertadores, tras caer contra Talleres de Córdoba, de visitante, por 2-1. La noticia que no pasó desapercibida es que James Rodríguez fue titular. Y como ya es normal, en Brasil le están dando con todo por ese gris partido.

El zurdo se mostró y el técnico Thiago Carpini no lo descalificó del todo, aunque tampoco le dio demasiado respaldo. Fue más bien parco: "En algún momento necesitábamos darle la salida, un partido importante, tenía que participar. En cuanto aguantó, fue participativo. Después de las pérdidas (por lesión), lo que habíamos planeado para él se volvió un poco más difícil”, indicó el DT.



Él también esperaba una actuación descollante como las de Selección Colombia, pero las lesiones desarmaron el plan y de eso no puede ser responsable el creativo.



Sin embargo, dentro del grupo, al parecer, se le criticó más fuerte todavía por esa actitud que muestra con la tricolor y no con su club.



Ya el diario brasileño O Globo le dio un primer batacazo al decir que Sao Paulo vivió sus "peores momentos del partido" con James en la cancha y lo criticó porque no fue la cuota necesaria de "dinamismo ni creatividad al sector en el que actúa y no creó oportunidades de peligro".



¿Hubo problema en el vestuario?



Pero lo más grave es que, según una versión de prensa, después del partido en el estadio Mario Alberto Kempes se habría presentado un fuerte cruce entre los pesos pesados del vestuario y el colombiano.



El periodista Paulo Vinícius Coelho reveló en UOL Sports los detalles: "Los principales dirigentes de la escuadra paulista sostuvieron una conversación 'muy fuerte' con James Rodríguez para exigirle su compromiso en la Libertadores".





Después del episodio de la renuncia y luego del pedido de perdón y demás, para James es todo cuesta arriba. Lo normal es que se espere mucho de su talento, su experiencia, su autoridad, pero en Sao Paulo siguen sin conocer esa versión de la que sí disfrutan Lorenzo y su país y la molestia es esperable.



La revancha será en casa contra Cobresal de Chile, el miércoles 10 de abril en la segunda fecha de la Libertadores. James y todos necesitan exprimir estos días sin partidos para prepararlo y no volver a decepcionar.