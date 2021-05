Cuadrado celebró su cumpleaños en Medellín presentando autobiografía

Y fue un miércoles 26 de mayo, día en el que llegó a los 33 años que Juan Guillermo Cuadrado eligió para presentar su libro autobiográfico ‘Cuadrado, Panita, esta es mi historia’ realizado con el escritor Jeins Durán y en la que en 210 páginas divididas en 23 capítulos, el jugador de la Juventus de Italia y la Selección Colombia habló sobre detalles que no había revelado de su vida personal y narró ese camino que tuvo que recorrer desde su natal Necoclí hasta las canchas más importantes del viejo continente.

“Siempre había tenido esta ilusión de compartir mi vida más allá del Juan Guillermo atleta. Me motivó plasmarlo en un libro. La idea es que las personas puedan meterse en mis zapatos, pasé momentos difíciles, pero les puede servir como ejemplo a los jóvenes y a los demás para que sepan que por más complicadas estén las cosas, siempre hay una salida. Es un libro muy agradable para leer”, detalló Cuadrado en conferencia de prensa previo a su viaje a Barranquilla para integrarse a la Selección Colombia.



“Recorrimos muchos sitios de la vida de Juan Guillermo, logramos contar la historia muy atractiva. El proceso de trabajo duró cerca de un año y esperamos que esta historia sea un disfrute para todos los lectores. Es una historia autobiográfica de Juan Guillermo Cuadrado en lo personal y profesional, donde pudo sortear muchos obstáculos, pero también pueden identificar detalles sobre su vida”, agregó el escritor Durán.



Aunque no quiso ahondar muchos detalles de lo que contiene el libro, Cuadrado se sintió orgulloso de mostrar otra faceta de su vida, la de ser escritor. “Es un privilegio mostrar este proyecto. Estoy agradecido con Dios por estar aquí, he tenido muchos propósitos en la vida y poco a poco los he cumplido. Estoy muy feliz”.



Además, el lateral de la ‘Juve’ indicó que “más allá de lo futbolístico, el gol más importante de mi vida fue encontrar a una esposa, hacer una familia fue lo más bonito. La ayuda de mi madre ha sido fundamental, las cosas más simples de la vida es criar unos hijos y que sean personas con buenos valores para que enfrenten el mundo y sean personas diferentes”.



Juan Cuadrado presentó libro junto a su familia. Foto: Juan Camilo Álvarez

Sobre el mensaje que puede dejar este escrito, Cuadrado señaló que “llegar es fácil, es el 1 por ciento, el otro 99 es mantenerse. Hay que tener mucha constancia, perseverancia y determinación. Cuando llegué a Udinese fue muy duro porque estuve mucho tiempo en la tribuna, en el banco, jugaba pocos minutos, pero seguía trabajando y confiando en Dios para mantenerme, con el tiempo se vieron los resultados. Hay que esforzarse, ser valiente y que trabaje como si todo dependiera de él, sin dejar de lado a Dios”.





