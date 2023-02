No falta el ácido: dura crítica a lesionado Luis Díaz en Liverpool

Cuando las cosas van mal se bajan todos del barco, se convierten en 'haters' los que antes eran aduladores y se conocen las verdaderas lealtades. Después, cuando las cosas por fin se encausan nuevamente, se sabe qué hacer en cada caso.

En la libreta de Liverpool hay varios 'desertores', en esta inesperada temporada en la que ya no hay Copas ni prácticamente Premier League (el líder Arsenal está a ¡21 puntos!) y solo queda la Champions League, que tampoco es fácil pues el siguiente rival es nada menos que Real Madrid.



En ese panorama, los críticos abundan. Lo que sorprende es que aparezca alguien que el cobre a Luis Díaz, lesionado desde octubre, operado a fin de año y en pleno proceso de rehabilitación.



Paul Ince, quien jugó en Anfield entre 1997 y 1999, lo mencionó en charla con Empire of the Kop: “Por mucho que el Liverpool haya invertido en muy buenos jugadores como Luis Díaz y Darwin Núñez, no hacen lo que hace Roberto Firmino”, dijo, asegurando que es peor perder al brasileño que al colombiano o al uruguayo en medio de la actual crisis de resultados.



Para su felicidad, Firmino está cerca de regresar, pero Díaz no tanto: “Luis tardará más, pero Diogo, Bobby (Firmino) y Virgil, un par de semanas y podrán unirse al entrenamiento. Luego tenemos que ver qué tan rápido va desde allí”, dijo el técnico Klopp en su última rueda de prensa.



Aún así, el DT espera hasta último momento que pueda inscribir a Díaz en Champions, donde el guajiro fue gran figura de la clasificación a la final contra el Madrid. ¿También eso se le olvidó a Ince?