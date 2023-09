Levante confirmó lesión de Mayra Ramírez: ¿Qué tiene la jugadora?

Levante arrancó de gran manera su temporada en la Liga Femenina Española con un triunfo ante Sevilla por 2-0. No obstante, destacó la baja de la colombiana Mayra Ramírez que no vio minutos en el debut de su equipo por una lesión.



La atacante colombiana jugó su último juego el pasado 9 de septiembre cuando Levante cayó en la fase previa de Champions con Twente y ahora se perdió este primer partido de Liga.



Pues bien, tras el juego, Levante dio el parte médico de la atacante de la Selección Colombia y confirmó si la lesión es de gravedad o no.

“La futbolista del Levante UD Mayra Ramírez presenta una sobrecarga articular de rodilla izquierda, que le impidió participar en el arranque de la Liga F frente al Sevilla F. La delantera ya trabaja bajo la supervisión de los servicios médicos del Levante UD para recuperarse de forma óptima y posteriormente regresar a los entrenamientos con el grueso del grupo de la primera plantilla femenina”, mencionó el comunicado.



Mayra es junto a Alba Redondo, las dos jugadoras claves de Levante en ataque ya que ambas tuvieron una gran temporada pasada, anotando el 50 % de las anotaciones del club español y la intención era que Ramírez empezara de gran manera esta campaña para seguir en buen momento.



La atacante ahora seguirá la orden de los médicos para estar pronto con el grupo y también para llegar a los dos amistosos que tendrá Colombia ante Estados Unidos.