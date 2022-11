Lujo de James y victoria, arranca ST: Levadiakos vs Olympiacos EN VIVO

Levadiakos recibe a Olympiacos por la fecha 12 de la Sueprliga de Grecia y James Rodríguez es titular en el equipo visitante

Minuto 54- ¡Lo tuvo James! El portero le negó al colombiano el que era un gol tras un lindo remate cruzado



Minuto 51: Se pierde el empate Levadiakos, apenas por arriba se va un gran intento de Doumtsios



Minuto 48- Tzimopoulos hace el primer remate a puerta del local, salva el arquero por arriba



ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO



TERMINA EL PRIMER TIEMPO. Levadiakos 0- Olimpiacos 1. Corta ventaja del equipo que ha tenido pelota, intención y ambición. Buen partido de James, en todas las jugadas de ataque. Al cierre le regaló su camiseta a un oponente que se la pidió...



Minuto 45- Enloquece la TV griega con James, el lujo para parar la pelota con la zurda, los pases sin mirar...



Minuto 41- Se llena de humo el campo en la celebración



Minuto 40- ¡Goooool de Olympíacos! Arranca con James la jugada en un centro que Masouras cabecea, rechaza el arquero y el rebote le queda a Androutsos para la celebración. Gana con justicia 0-1 Olympiacos



Minuto 27- Otro buen servicio de James que no llega a buen puerto



Minuto 25- No cambia el panorama: aguanta bien Levadiakos las arremetidas, no se aproxima al arco rival y Olympiacos se va agotando de chocar contra la defensa



Minuto 17- ¿Entró o no entró? Sacan de la raya el que parecía gol de Olympiacos, en la repetición parece que entra el remate de Masouras pero el juez no lo convalida.. Por si acaso, la asistencia era de James



Minuto 15- Baja un poco la presión del visitante pero aún es dueño de la pelota



Minuto 13- Es participativo, está conectado y físicamente luce bien James, centro de ideas de su equipo



Minuto 7- Gran remate de Biel que salva el arquero



Minuto 6- Se amontan los locales en su área, difícil intentar un pase o un remate



Minuto 3- Por poco llega el primero: gran pase de James a M' Vila pero falla la definición



Minuto 2- Se afianza Olympiacos, entra James en juego, retrocede un poco en el campo



RUEDA LA PELOTA



12:40 p.m. Todo listo en el Levadia Stadium para el inicio del juego...



Así formará Olympaicos, con el colombiano en un rol de mediapunta, donde en el pasado se sintió realmente cómodo:

Levadiakos es penúltimo de la tabla en la Superliga de Grecia con 7 puntos mientras Olympiacos es tercero, con 21, a 4 de AEK y a 13 del líder Panathinaikos