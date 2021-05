La pantorrilla, la pesadilla: ausencias de James por problema crónico

Nunca es buen momento, pero este puede ser el peor de todos si se tiene en cuenta la necesidad que tiene Everton de su talento, de la diferencia que hace cuando está sano y disponible.

James Rodríguez iba a ser titular, estaba todo dispuesto para que entrara a la cancha en Goodison Park el sábado pasado, pero ese dolor que él ya conoce tan bien y que tampoco es nuevo para el técnico Carlo Ancelotti, obligó a dejarlo fuera... otra vez. Perdió Everton 1-2 y resignó buena parte de su ilusión de clasificación a Champions League, pero esa, a esta altura, no es la principal preocupación.



El colombiano totaliza 12 partidos ausente en un equipo que lo tiene como principal referente, como principal refuerzo y al que realmente le ha dado un toque de calidad aunque, evidentemente, no ha sido con la regularidad esperada.



Ancelotti asegura que no está preocupado: "Creo que tuvo un pequeño problema, no se sentía cómodo para jugar. Pienso que jugará en el próximo partido. Fue un problema realmente pequeño". ¿Pequeño? ¿Acaso existe eso cuando se trata de las pantorrillas del zurdo? Ese es el tema.



Justamente fue una molestia en la pantorrilla lo que acaba de sacarlo de competencia en Everton, desde el 22 de febrero pasado y por 38 días. ¡38 días! Y no fue la primera vez vestido de azul, pues el 7 de ese mes ya lo había marginado por 7 días.



La gran duda es que ya son 8 las veces que ha salido de los planes de sus entrenadores en sus últimos tres clubes por el mismo tipo de molestia. Antes de aterrizar en Liverpool estuvo 18 días fuera de las canchas, el 26 de agosto de 2019, cuando todavía soñaba con una revancha en el Real Madrid.



Y antes de eso, en el Bayern Munich, los problemas de las pantorrillas fueron un karma: el 28 de abril de 2019 se ausentó 21 días; el 28 de junio de 2018 la baja fue por 33 días y el 22 de febrero de ese año ya había estado fuera por 18 días.



No fue un tema exclusivo de su llegada a Alemania pues en su primera temporada en el Real Madrid, el 9 de enero de 2017, sufrió su primera baja prolongada por culpa de problemas en las pantorrillas: 31 días fuera, que siguieron al problema detectado, por primera vez, el 8 de diciembre de 2014, con una baja de 7 días.



Sumadas todas sus ausencias por los problemas en las pantorrillas que lo aquejan hoy, James ha estado fuera por 172 días desde que llegó a Europa, al Porto, en 2011.



Everton todavía no explica si contará con el colombiano para el duelo del próximo domingo contra West Ham, nada menos que el dueño hoy del anhelado cupo a la Europa League, que a esta altura podría ser ya lo único a lo que aspirarían los 'toffees' tras los últimos malos resultados. Ancelotti se ilusiona con "lesiones pequeñas" pero es claro que eso con James difícilmente es posible.



A mediano plazo, la preocupación en Selección Colombia es que arrastre problemas físicos a cinco semanas de la Copa América. Pero eso a la Premier League y a Ancelotti los tiene sin cuidado. Ahora hay que saber qué le pasa y cuánto tardará en recuperarse. Por su bien y el de su equipo, el anhelo que esta vez el italiano tenga razón.