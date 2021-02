Gasperini da tranquilidad pero espera pruebas sobre lesión de Zapata

Duván Zapatase lesionó este miércoles, en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League, que se saldó con una dolorosa derrota 0-1 contra Real Madrid.

El colombiano solo estuvo 29 minutos en el campo y las alarmas saltaron en Italia pero también en Colombia, a un mes de las eliminatorias a Catar 2022.



Sin embargo, el DT del Atalanta, Gian Piero Gasperini, no lució para nada preocupado y de hecho se ilusionó con recuperarlo muy pronto.



"Hablé con él, no parece ser grave, es más una punzada alrededor del cuádriceps. Tenía miedo de hacerse más daño", comentó el entrenador.



Más preocupado lució por la expulsión de Freuler que condicionó el juego: "Es una pena, ya que nos habíamos colocado en una buena posición para afrontar la situación", dijo Gasperini en entrevista con Sky Sport.



Sobre el trabajo del arbitro comentó que no diría mucho para evitar castigos de la UEFA, pero sí señaló: "los choques son partes del juego del fútbol, los quieren sacar y si siguen así, va a ser un suicidio para el fútbol. No podemos tener árbitros que nunca jugaron y que no saben darse cuenta de lo que pasa. Lo que ocurrió esta noche es increíble. Si no lo entendieron, que cambien de trabajo".