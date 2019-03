No es claro el futuro de Leonel Álvarez tras su despido de Libertad

Leonel Álvarez ha vuelto a la vitrina de entrenadores que buscan puesto, tras su inesperada salida de Libertad de Paraguay.

Traumática y muy sorpresiva fue la decisión de la dirigencia de retirarlo del cargo a pesar de haber clasificado a la Copa Libertadores y haberse estrenado con victoria, y muy compleja se antoja la negociación de su contrato de salida, precisamente en vista de las circunstancias.

Lo cierto es que ahora el DT volverá a su natal Antioquia para esperar una nueva oferta de trabajo, que no está todavía a la vista.



En las últimas horas se habló de un posible regreso a Independiente Medellín, pero FUTBOLRED pudo confirmar con fuentes de la institución que no se está pensando en eso y que la idea es mantener el proyecto de Octavio Zambrano.



Dichas fuentes consideraron poco probable un regreso, pues aunque fue campeón en 2009, su regreso en 2015 no fue muy afortunado e inclusive habría salido en malos términos con el actual dueño del club, Raúl Giraldo.



Se dio la coincidencia de que Libertad se hospedó en el mismo hotel donde están las instalaciones del DIM, en la reciente visita del club paraguayo a Atlético Nacional por Copa Libertadores, pero no hubo ningún acercamiento, reportaron las fuentes.