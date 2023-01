¿Podrá llegar? Referente de River Plate sueña con retorno de Borré

La actualidad de Rafael Santos Borré con Eintracht Frankfurt de Alemania no es la mejor tras no terminar el 2022 con continuidad y el delantero estaría pensando en dejar al club para buscar mejores opciones de competencia.



De igual manera, su representante Martín Aráoz dejó claro que al colombiano le han faltado al respeto en Frankfurt al no utilizarlo y tampoco dejarlo salir a otro club, dejando claro que en River Plate estarían dispuestos a recibirlo en condición de préstamo.



Tras el interés de los directivos, desde River Plate alzaron la voz de manera oficial, donde el exjugador, referente y hoy secretario técnico del club de la banda cruzada, Leonardo Ponzio, reconoció que charló con Rafael Santos Borré para que venga a jugar de nuevo y se una al proyecto de Martín Demichelis.



"Llamé a Rafael Santos Borré como amigo para que se venga a jugar seis meses o un año. Uno sabe su situación, que estuvo jugando poco. Son cuestiones que uno las maneja más como cualquier otro de la negociación, de la que escucho y opino, pero las manejan otros", reconoció Ponzio a medios locales de Argentina.



De esta manera se confirma el verdadero interés de River Plate, quien espera ser ese equipo salvador para Borré en 2023 y pueda tener esa competencia que en Frankfurt no ha logrado en los últimos partidos.



De momento, el delantero se sigue preparando para el retorno de la Bundesliga el 20 de enero contra Schalke por la jornada 16 del campeonato alemán.