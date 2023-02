Leeds puso en 'riesgo' a Luis Sinisterra: aceptaron el grave error

Leeds United debe dejar todo en cancha en lo que resta de temporada con el anhelo de quedarse en la máxima categoría y salir de posiciones incómodas para sostener su estancia en la Premier League. Pero sin el director técnico Jesse Marsch y con el interino de Michael Skubala, se han topado con malas noticias como la nueva lesión de Luis Fernando Sinisterra Lucumí después de jugar contra el Manchester United.



Vale la pena recordar que cuando Luis Sinisterra llegó procedente del Feyenoord al Leeds United a inicios de la temporada, Sinisterra se lesionó en la pretemporada. No estaba bien físicamente y la labor de los médicos de la institución fue muy cuestionada por poner en riesgo a un jugador que no estaba 100% apto para actuar en la cancha.

Luis Sinisterra regresó de una sensible lesión que lo alejó en los últimos meses del 2022 por una complicación en su pie. Después de esto, logró recuperarse y ponerse a la disposición de Jesse Marsch el 18 de enero cuando enfrentaron al Cardiff City por la FA Cup entrando en el segundo tiempo. Contra el Brentford, volvió a ser suplente, pero luego tuvo una seguidilla de encuentros como titular y marcando gol al Accrington.



Ante el Nottingham Forest, partido que significó la salida de Jesse Marsch por una derrota por la mínima diferencia, Luis Sinisterra volvió a ser titular. Lo siguiente fue enfrentar al Manchester United y el colombiano recibió la confianza de Michael Skubala desde el comienzo, pero solo pudo disputar los primeros ocho minutos por problemas musculares.

El Leeds United y Michael Skubala han tomado unas decisiones drásticas para preservar a Luis Sinisterra y otros lesionados sabiendo la importancia de lo que resta de temporada. Con el colombiano, saben que se equivocaron arriesgándolo y esperan alinearlo cuando verdaderamente esté listo para ser titular, "creo que tenemos que seguir evaluando a Luis Sinisterra, Liam Cooper y Marc Roca. Era un poco demasiado temprano para ellos para jugar este domingo ante United”.



Además, añadió que no van a arriesgarlos y que serán de la partida cuando estén al 100%, "solo debemos asegurarnos de no hacer nada peligroso con los jugadores y perderlos durante cuatro o cinco semanas. Así que solo tenemos que asegurarnos de que cuando estén listos estén completamente listos porque no necesitamos ninguna segunda lesión que los mantenga fuera por más tiempo con el período de juegos que tenemos por delante”. El próximo examen será enfrentar al Everton sin Luis Sinisterra que todavía no se ha podido esclarecer para cuándo estaría disponible.